Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ВСУ нанесли удар по заводу в РФ, производящему батареи для ракет

ВСУ нанесли удар по заводу в РФ, производящему батареи для ракет

Ua ru
26 октября 2026 15:30
Генштаб сообщил об ударах по заводам РФ и уничтожении цеха микросхем российские СМИ
Удар Сил обороны по российскому предприятию. Фото иллюстративное: российские СМИ

Силы обороны Украины 23–26 октября поразили завод "Энергия" в российском Ельце, который производит источники питания для ракет и управляемых авиабомб. Также украинские военные подтвердили результаты предыдущих ударов по предприятиям "Протон-Электротекс" и "Тольяттикаучук" и объекту запуска ударных беспилотников вблизи оккупированного Донецка.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Реклама
Завод "Энергия"
Еще один поврежденный объект в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Удар по заводу "Энергия" в Липецкой области

Украинские военные поразили цех производства элементов питания на предприятии "Энергия" в городе Елец. На территории завода возник пожар.

По данным Генштаба, предприятие является единственным в России производителем батарей для модулей планирования и коррекции авиабомб. Также оно изготавливает источники питания для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и крылатых ракет морского базирования.

Это не первый удар по предприятию, но самый мощный. Российские источники заявили о попадании ракет.

Читайте также:

Другие военные объекты РФ, получившие повреждения

В городе Орел Орловской области РФ 23 октября было поражено предприятие "Протон-Электротекс". Уничтожен основной цех производства микросхем, повреждены здание и серверы завода, который изготавливает комплектующие для крылатых и баллистических ракет.

В городе Тольятти Самарской области 24 октября украинские военные атаковали комбинат "Тольяттикаучук". Повреждены технологический трубопровод, две установки производства бутилкаучука и одна ректификационная установка. Предприятие связано с производственной цепочкой твердого ракетного топлива.

Также 23 октября вблизи оккупированного Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. Повреждены три здания для снаряжения дронов и одна пусковая направляющая.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Силы обороны Украины поразили российские радиолокационные станции вблизи Гостищево и Курганного в Белгородской области. Также под удары попали пункт управления в районе Тарасовки Запорожской области и командно-наблюдательный пункт вблизи Голой Пристани в Херсонской области.

Также Новини.LIVE писал, что гауляйтеру Херсонской области Владимиру Сальдо и двум его сообщникам заочно сообщили о новом подозрении из-за незаконного вывоза украинских детей в оккупированный Крым.

беспилотники армия обстрелы Генштаб ВСУ Силы обороны Украины
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации