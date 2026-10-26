Удар Сил обороны по российскому предприятию. Фото иллюстративное: российские СМИ

Силы обороны Украины 23–26 октября поразили завод "Энергия" в российском Ельце, который производит источники питания для ракет и управляемых авиабомб. Также украинские военные подтвердили результаты предыдущих ударов по предприятиям "Протон-Электротекс" и "Тольяттикаучук" и объекту запуска ударных беспилотников вблизи оккупированного Донецка.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Еще один поврежденный объект в России. Фото иллюстративное: росСМИ

Удар по заводу "Энергия" в Липецкой области

Украинские военные поразили цех производства элементов питания на предприятии "Энергия" в городе Елец. На территории завода возник пожар.

По данным Генштаба, предприятие является единственным в России производителем батарей для модулей планирования и коррекции авиабомб. Также оно изготавливает источники питания для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и крылатых ракет морского базирования.

Это не первый удар по предприятию, но самый мощный. Российские источники заявили о попадании ракет.

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В городе Орел Орловской области РФ 23 октября было поражено предприятие "Протон-Электротекс". Уничтожен основной цех производства микросхем, повреждены здание и серверы завода, который изготавливает комплектующие для крылатых и баллистических ракет.

В городе Тольятти Самарской области 24 октября украинские военные атаковали комбинат "Тольяттикаучук". Повреждены технологический трубопровод, две установки производства бутилкаучука и одна ректификационная установка. Предприятие связано с производственной цепочкой твердого ракетного топлива.

Также 23 октября вблизи оккупированного Донецка было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. Повреждены три здания для снаряжения дронов и одна пусковая направляющая.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Силы обороны Украины поразили российские радиолокационные станции вблизи Гостищево и Курганного в Белгородской области. Также под удары попали пункт управления в районе Тарасовки Запорожской области и командно-наблюдательный пункт вблизи Голой Пристани в Херсонской области.

Также Новини.LIVE писал, что гауляйтеру Херсонской области Владимиру Сальдо и двум его сообщникам заочно сообщили о новом подозрении из-за незаконного вывоза украинских детей в оккупированный Крым.