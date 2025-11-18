ЗСУ атакували ATACMS військові об'єкти у Росії

Українські військові під час виконання бойових завдань. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Збройні сили України завдали ударів ракетами ATACMS по військових об'єктах на території Росії. Атака українських воїнів по ворожих цілях була успішною.

Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ у вівторок, 18 листопада.

ЗСУ атакували Росію ракетами ATACMS

У вівторок, 18 листопада, у Генштабі повідомили, що Збройні сили України успішно застосували тактичні ракетні комплекси ATACMS для завдання точкового удару по військових об'єктах на території Росії.

У відомстві наголосили, що це є знаковою подією, яка підкреслює непохитну відданість України своїй суверенності.

"Попри постійні виклики російських наступів, українці залишаються стійкими, демонструючи рішучість наполегливо та системно захищати свою батьківщину. Застосування далекобійних засобів ураження, зокрема таких як АTACMS, триватиме", — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Скриншот повідомлення Генштабу/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно українські військові атакували нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Також Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Рязанський" у Росії.