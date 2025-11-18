ВСУ атаковали ATACMS военные объекты в России

ВСУ ударили ATACMS по военным объектам РФ — Генштаб
Вооруженные силы Украины нанесли удары ракетами ATACMS по военным объектам на территории России. Атака украинских воинов по вражеским целям была успешной.
Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ во вторник, 18 ноября.
ВСУ атаковали Россию ракетами ATACMS
Во вторник, 18 ноября, в Генштабе сообщили, что Вооруженные силы Украины успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России.
В ведомстве отметили, что это является знаковым событием, которое подчеркивает непоколебимую преданность Украины своей суверенности.
"Несмотря на постоянные вызовы российских наступлений, украинцы остаются стойкими, демонстрируя решимость настойчиво и системно защищать свою родину. Применение дальнобойных средств поражения, в частности таких как АTACMS, будет продолжаться", — отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, что недавно украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ.
Также Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Рязанский" в России.
