ВСУ атаковали ATACMS военные объекты в России

Украинские военные во время выполнения боевых задач. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Вооруженные силы Украины нанесли удары ракетами ATACMS по военным объектам на территории России. Атака украинских воинов по вражеским целям была успешной.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ во вторник, 18 ноября.

ВСУ атаковали Россию ракетами ATACMS

Во вторник, 18 ноября, в Генштабе сообщили, что Вооруженные силы Украины успешно применили тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России.

В ведомстве отметили, что это является знаковым событием, которое подчеркивает непоколебимую преданность Украины своей суверенности.

"Несмотря на постоянные вызовы российских наступлений, украинцы остаются стойкими, демонстрируя решимость настойчиво и системно защищать свою родину. Применение дальнобойных средств поражения, в частности таких как АTACMS, будет продолжаться", — отметили в Генштабе ВСУ.

Скриншот сообщения Генштаба/Facebook

Напомним, что недавно украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ.

Также Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Рязанский" в России.