Бойцы "Азова" показали видео уничтожения россиян на Добропольском направлении

Украинские защитники уничтожают российских оккупантов на фронте. Фото: кадр из видео

В Первом корпусе Национальной гвардии Украины "Азов" показали видео, на котором украинские защитники уничтожают российских оккупантов на Добропольском направлении. Под ударом — личный состав врага, техника и оборудование.

Соответствующее видео пресс-служба 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" опубликовала в Telegram в воскресенье, 16 ноября.

Реклама

Читайте также:

Бойцы "Азова" показали видео уничтожения россиян на фронте

В воскресенье, 16 ноября, в "Азове" обнародовали видео уничтожения российских захватчиков на поле боя.

На видео — боевая работа батальона беспилотных систем 1-го корпуса НГУ "Азов" на Добропольском направлении. Под прицелом — личный состав противника, техника и оборудование.

"Слаженная работа подразделений Сил обороны нацелена на то, чтобы остановить постоянные вражеские атаки и попытки прорвать линию обороны.



Важный вклад в это делают пилоты ударных дронов корпуса "Азов". Это команда лучших из лучших, призванная уничтожить как можно больше вражеских целей и не дать противнику шанса продвигаться по украинской земле", — отметили в "Азове".

Напомним, что недавно появилось видео, как операторы FPV-дронов ДШВ ВСУ атакуют российское подразделение "Рубикон".

Ранее обнародовали видео, как ВСУ разрушали дорогу, по которой россияне пробирались в Покровск.