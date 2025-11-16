Видео
Україна
Воины ВСУ атаковали российское подразделение "Рубикон" — видео

Воины ВСУ атаковали российское подразделение "Рубикон" — видео

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 17:22
обновлено: 17:53
ВСУ атаковали подразделение РФ "Рубикон" — видео
Украинские военные уничтожают российских оккупантов. Фото: кадр из видео

Операторы FPV-дронов 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины нанесли удар по российскому подразделению "Рубикон". Украинские воины нанесли многочисленные поражения по российским антеннам и операторам БпЛА.

Соответствующее видео пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовала в Telegram в воскресенье, 16 ноября.

Читайте также:

Украинские воины атаковали подразделение РФ "Рубикон" — детали

Отмечается, что операторы FPV-дронов 71-й отдельной егерской бригады ДШВ уничтожают российское подразделение "Рубикон". Следовательно, элитные подразделения врага лишаются экипажей и оборудования.

"РУБпАК 71-й отдельной егерской бригады методично разваливает вражескую пехоту, технику, норы и укрытия вдоль линии фронта.

Были нанесены многочисленные поражения по антеннам и операторам БпЛА элитного российского подразделения "Рубикон", — сообщили в ДШВ ВСУ.

А также отметили, что иногда противник бросает свой транспорт и пытается спрятаться, но после уничтоженной техники очередь обязательно доходит и до живой силы врага.

В ДШВ отметили, что ежедневная работа украинских экипажей системно оставляет оккупантов без брони, связи и личного состава.

Напомним, что недавно украинские военные разрушили дорогу, по которой российские оккупанты пробирались в Покровск Донецкой области.

Также недавно дроны СБУ уничтожили четыре пусковые установки С-400 и два радара россиян в Новороссийске.

ВСУ россияне война в Украине атака украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
