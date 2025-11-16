Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Воїни ЗСУ атакували російський підрозділ "Рубікон" — відео

Воїни ЗСУ атакували російський підрозділ "Рубікон" — відео

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 17:22
Оновлено: 17:23
ЗСУ атакували підрозділ РФ "Рубікон" — відео
Українські військові знищують російських окупантів. Фото: кадр з відео

Оператори FPV-дронів 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України завдали удару по російському підрозділу "Рубікон". Українські воїни завдали численних уражень по російських антенах і операторах БпЛА.

Відповідне відео пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ опублікувала у Telegram у неділю, 16 листопада.

Реклама
Читайте також:

Українські воїни атакували підрозділ РФ "Рубікон" — деталі

Зазначається, що оператори FPV-дронів 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ знищують російський підрозділ "Рубікон". Відтак, елітні підрозділи ворога позбуваються екіпажів та обладнання.

"РУБпАК 71-ї окремої єгерської бригади методично розвалює ворожу піхоту, техніку, нори та укриття вздовж лінії фронту.

Було завдано численних уражень по антенах і операторах БпЛА елітного російського підрозділу "Рубікон", — повідомили у ДШВ ЗСУ.

А також зазначили, що іноді противник кидає свій транспорт і намагається сховатися, але після знищеної техніки, черга обов’язково доходить і до живої сили ворога.

У ДШВ наголосили, що щоденна робота українських екіпажів системно лишає окупантів без броні, зв’язку та особового складу.

Нагадаємо, що нещодавно українські військові зруйнували дорогу, якою російські окупанти пробиралися у Покровськ Донецької області.

Також нещодавно дрони СБУ знищили чотири пускові установки С-400 та два радари росіян у Новоросійську.

ЗСУ росіяни війна в Україні атака українські військові
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації