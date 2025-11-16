ЗСУ атакували підрозділ РФ "Рубікон" — відео

Українські військові знищують російських окупантів. Фото: кадр з відео

Оператори FPV-дронів 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України завдали удару по російському підрозділу "Рубікон". Українські воїни завдали численних уражень по російських антенах і операторах БпЛА.

Відповідне відео пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ опублікувала у Telegram у неділю, 16 листопада.

Українські воїни атакували підрозділ РФ "Рубікон" — деталі

Зазначається, що оператори FPV-дронів 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ знищують російський підрозділ "Рубікон". Відтак, елітні підрозділи ворога позбуваються екіпажів та обладнання.

"РУБпАК 71-ї окремої єгерської бригади методично розвалює ворожу піхоту, техніку, нори та укриття вздовж лінії фронту.

Було завдано численних уражень по антенах і операторах БпЛА елітного російського підрозділу "Рубікон", — повідомили у ДШВ ЗСУ.

А також зазначили, що іноді противник кидає свій транспорт і намагається сховатися, але після знищеної техніки, черга обов’язково доходить і до живої сили ворога.

У ДШВ наголосили, що щоденна робота українських екіпажів системно лишає окупантів без броні, зв’язку та особового складу.

