Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЗСУ зруйнували дорогу, якою росіяни пробиралися у Покровськ

ЗСУ зруйнували дорогу, якою росіяни пробиралися у Покровськ

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 17:51
Оновлено: 17:51
ЗСУ зруйнували логістичний шлях РФ на підступах до Покровська
Дим та пожежа внаслідок руйнування ЗСУ дороги, якою росіяни пробиралися у Покровськ. Фото: кадр з відео

Українські захисники руйнують логістичні шляхи російських загарбників на підступах до Покровська Донецької області. У результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селідове та Покровськ.

Про це інформує 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook у суботу, 15 листопада.

Реклама
Читайте також:

ЗСУ зруйнували шлях росіян на підступах до Покровська

Отже, Сили оборони України перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська Донецької області.

У результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селідове та Покровськ. Таким чином, росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у Покровськ на легкій техніці.

Зазначається, що на інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження. При цьому, командування окупаційних військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень.

Нещодавно у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на Покровському напрямку та втрати російських окупантів.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські захисники завдають росіянам значних втрат біля Покровська.

ЗСУ росіяни Донецька область війна в Україні Покровськ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації