ЗСУ зруйнували логістичний шлях РФ на підступах до Покровська

ЗСУ зруйнували дорогу, якою росіяни пробиралися у Покровськ
Українські захисники руйнують логістичні шляхи російських загарбників на підступах до Покровська Донецької області. У результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селідове та Покровськ.
Про це інформує 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook у суботу, 15 листопада.
ЗСУ зруйнували шлях росіян на підступах до Покровська
Отже, Сили оборони України перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська Донецької області.
У результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селідове та Покровськ. Таким чином, росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у Покровськ на легкій техніці.
Зазначається, що на інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження. При цьому, командування окупаційних військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень.
Нещодавно у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на Покровському напрямку та втрати російських окупантів.
Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські захисники завдають росіянам значних втрат біля Покровська.
Читайте Новини.LIVE!