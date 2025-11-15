ЗСУ зруйнували логістичний шлях РФ на підступах до Покровська

Дим та пожежа внаслідок руйнування ЗСУ дороги, якою росіяни пробиралися у Покровськ. Фото: кадр з відео

Українські захисники руйнують логістичні шляхи російських загарбників на підступах до Покровська Донецької області. У результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селідове та Покровськ.

Про це інформує 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook у суботу, 15 листопада.

ЗСУ зруйнували шлях росіян на підступах до Покровська

Отже, Сили оборони України перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська Донецької області.

У результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селідове та Покровськ. Таким чином, росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у Покровськ на легкій техніці.

Зазначається, що на інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження. При цьому, командування окупаційних військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень.

Нещодавно у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на Покровському напрямку та втрати російських окупантів.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські захисники завдають росіянам значних втрат біля Покровська.