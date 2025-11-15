Видео
ВСУ разрушили дорогу, по которой россияне пробирались в Покровск

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 17:51
обновлено: 17:51
ВСУ разрушили логистический путь РФ на подступах к Покровску
Дым и пожар в результате разрушения ВСУ дороги, по которой россияне пробирались в Покровск. Фото: кадр из видео

Украинские защитники разрушают логистические пути российских захватчиков на подступах к Покровску Донецкой области. В результате авиаудара разрушена дорога, соединяющая Селидово и Покровск.

Об этом информирует 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook в субботу, 15 ноября.

Читайте также:

ВСУ разрушили путь россиян на подступах к Покровску

Итак, Силы обороны Украины перерезают логистические пути врага на подступах к Покровску Донецкой области.

В результате авиаудара разрушена дорога, соединяющая Селидово и Покровск. Таким образом, россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в Покровск на легкой технике.

Отмечается, что на других участках украинские военные осуществляют дополнительные инженерные заграждения. При этом, командование оккупационных войск отправляет смертников для расчистки этих заграждений.

Недавно в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Покровском направлении и потери российских оккупантов.

Ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские защитники наносят россиянам значительные потери у Покровска.

ВСУ россияне Донецкая область война в Украине Покровск
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
