Головна Новини дня В "Азові" показали відео знищення росіян на фронті

В "Азові" показали відео знищення росіян на фронті

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 20:25
Оновлено: 20:25
Бійці "Азову" показали відео знищення росіян на Добропільському напрямку
Українські захисники знищують російських окупантів на фронті. Фото: кадр з відео

У Першому корпусі Національної гвардії України "Азов" показали відео, на якому українські захисники знищують російських окупантів на Добропільському напрямку. Під ударом — особовий склад ворога, техніка й обладнання.

Відповідне відео пресслужба 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" опублікувала у Telegram у неділю, 16 листопада.

Читайте також:

Бійці "Азову" показали відео знищення росіян на фронті

У неділю, 16 листопада, в "Азові" оприлюднили відео знищення російських загарбників на полі бою.

На відео — бойова робота батальйону безпілотних систем 1-го корпусу НГУ "Азов" на Добропільському напрямку. Під прицілом — особовий склад противника, техніка й обладнання. 

"Злагоджена робота підрозділів Сил оборони націлена на те, аби зупинити постійні ворожі атаки і спроби прорвати лінію оборони.  
 
Важливий внесок в це роблять пілоти ударних дронів корпусу "Азов". Це команда кращих з кращих, покликана знищити якомога більше ворожих цілей і не дати противнику шансу просуватися по українській землі", — зазначили в "Азові".

Нагадаємо, що нещодавно з'явилося відео, як оператори FPV-дронів ДШВ ЗСУ атакують російський підрозділ "Рубікон".

Раніше оприлюднили відео, як ЗСУ руйнували дорогу, якою росіяни пробиралися у Покровськ.

ЗСУ бригада "Азов" війна в Україні атака ситуація на фронті бойові дії
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
