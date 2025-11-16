Бійці "Азову" показали відео знищення росіян на Добропільському напрямку

Українські захисники знищують російських окупантів на фронті. Фото: кадр з відео

У Першому корпусі Національної гвардії України "Азов" показали відео, на якому українські захисники знищують російських окупантів на Добропільському напрямку. Під ударом — особовий склад ворога, техніка й обладнання.

Відповідне відео пресслужба 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" опублікувала у Telegram у неділю, 16 листопада.

Бійці "Азову" показали відео знищення росіян на фронті

У неділю, 16 листопада, в "Азові" оприлюднили відео знищення російських загарбників на полі бою.

На відео — бойова робота батальйону безпілотних систем 1-го корпусу НГУ "Азов" на Добропільському напрямку. Під прицілом — особовий склад противника, техніка й обладнання.

"Злагоджена робота підрозділів Сил оборони націлена на те, аби зупинити постійні ворожі атаки і спроби прорвати лінію оборони.



Важливий внесок в це роблять пілоти ударних дронів корпусу "Азов". Це команда кращих з кращих, покликана знищити якомога більше ворожих цілей і не дати противнику шансу просуватися по українській землі", — зазначили в "Азові".

