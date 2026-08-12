ЗСУ уразили ретранслятор та підрозділ безпілотних систем Росії

Військовий запускає дрон. Фото: Генштаб ЗСУ

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Сили оборони України у ніч проти 12 серпня уразили декілька цілей російських загарбників. Зокрема, йдеться про наземний ретранслятор та підрозділи безпілотних систем ворога.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Ураження російських цілей

Цієї ночі українські захисники уразили:

наземний ретранслятор для управління ударними дронами типу "Герань"/"Гербера" в районі Оленівки, що на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим;

типу "Герань"/"Гербера" в районі Оленівки, що на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим; ремонтний підрозділ ворога у районі Маріуполя Донецької області;

ворога у районі Маріуполя Донецької області; місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем загарбників у районі Мар’ївки Луганської області.

У Генштабі зауважили, що ураження цих обʼєктів послаблює спроможності російських окупантів здійснювати управління ударними дронами, підтримувати справність військової техніки та забезпечувати діяльність своїх підрозділів.

"Робота по ключових цілях триває. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE із посиланням на українського лідера Володимир Зеленського, у ніч проти 12 серпня українські воїни завдали ударів по обʼєктах портової інфраструктури, причалах і засобах протиповітряної оборони в Новоросійську.

Крім того, найбільший у Росії завод із виробництва зрідженого нафтового газу у Тобольську Тюменської області припинив роботу після атаки безпілотників. Підприємство зазнало пошкоджень і наразі не працює, а строки відновлення невідомі.