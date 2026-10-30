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Головна Новини дня ЗСУ уразили пускову установку Іскандер-М у Курській області

ЗСУ уразили пускову установку Іскандер-М у Курській області

Ua ru
30 жовтня 2026 13:58
Українські військові уразили низку військових об’єктів РФ Генштаб
Іскандер-М. Фото: Генштаб

Підрозділи Сил оборони України 29 жовтня та в ніч проти 30 жовтня завдали ударів по військових об’єктах російської армії. Зокрема, у Курській області РФ уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Які військові об’єкти РФ уразили українські сили

За даними військових, пускову установку атакували поблизу Фатежа — у районі перевантаження балістичних ракет. Крім того, українські підрозділи уразили кілька складів боєприпасів російської армії. Вони розташовувалися поблизу Малоянисоля на Донеччині, Новоєгорівки на Харківщині та Ганусівки на Луганщині.

ЗСУ уразили пускову установку Іскандер-М у Курській області - фото 1
Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Також під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Біловодська на Луганщині. Окрім цього, Сили оборони уразили ремонтний підрозділ противника поблизу Рубіжного та ремонтно-відновлювальну базу російської армії в районі Писарівки на Луганщині.

У Генштабі наголосили, що знищення пускових установок "Іскандер-М" послаблює можливості російської армії завдавати балістичних ударів по українських містах. Ураження складів боєприпасів зменшує вогневі можливості противника, а пошкодження ремонтних об’єктів ускладнює відновлення військової техніки та її повернення на фронт.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 25 жовтня та в ніч проти 26 жовтня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російської армії. Під ударами опинилися вузол зв’язку поблизу Мелітополя, пункти управління в Донецькій і Запорізькій областях, пункт управління безпілотниками та майстерня БпЛА. 

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Сили оборони України уразили російський завод "Енергія" в місті Єлець Липецької області. Підприємство виробляє батареї для модулів планування та корекції авіабомб, а також джерела живлення для ракет "Іскандер-М" і крилатих ракет морського базування.

ЗСУ ракети війна в Україні Сили оборони України балістичні ракети
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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