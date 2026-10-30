Іскандер-М. Фото: Генштаб

Підрозділи Сил оборони України 29 жовтня та в ніч проти 30 жовтня завдали ударів по військових об’єктах російської армії. Зокрема, у Курській області РФ уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Які військові об’єкти РФ уразили українські сили

За даними військових, пускову установку атакували поблизу Фатежа — у районі перевантаження балістичних ракет. Крім того, українські підрозділи уразили кілька складів боєприпасів російської армії. Вони розташовувалися поблизу Малоянисоля на Донеччині, Новоєгорівки на Харківщині та Ганусівки на Луганщині.

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Також під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Біловодська на Луганщині. Окрім цього, Сили оборони уразили ремонтний підрозділ противника поблизу Рубіжного та ремонтно-відновлювальну базу російської армії в районі Писарівки на Луганщині.

У Генштабі наголосили, що знищення пускових установок "Іскандер-М" послаблює можливості російської армії завдавати балістичних ударів по українських містах. Ураження складів боєприпасів зменшує вогневі можливості противника, а пошкодження ремонтних об’єктів ускладнює відновлення військової техніки та її повернення на фронт.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, 25 жовтня та в ніч проти 26 жовтня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російської армії. Під ударами опинилися вузол зв’язку поблизу Мелітополя, пункти управління в Донецькій і Запорізькій областях, пункт управління безпілотниками та майстерня БпЛА.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Сили оборони України уразили російський завод "Енергія" в місті Єлець Липецької області. Підприємство виробляє батареї для модулів планування та корекції авіабомб, а також джерела живлення для ракет "Іскандер-М" і крилатих ракет морського базування.