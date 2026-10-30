Искандер-М. Фото: Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины 29 октября и в ночь на 30 октября нанесли удары по военным объектам российской армии. В частности, в Курской области РФ была поражена пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Какие военные объекты РФ поразили украинские силы

По данным военных, пусковая установка была атакована вблизи Фатежа — в районе перегрузки баллистических ракет. Кроме того, украинские подразделения поразили несколько складов боеприпасов российской армии. Они располагались вблизи Малоянисоля в Донецкой области, Новоегоровки в Харьковской области и Ганусовки в Луганской области.

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Также под удар попал склад материально-технических средств оккупантов в районе Беловодска в Луганской области. Кроме того, Силы обороны нанесли удар по ремонтному подразделению противника вблизи Рубежного и ремонтно-восстановительной базе российской армии в районе Писаревки в Луганской области.

В Генштабе подчеркнули, что уничтожение пусковых установок "Искандер-М" ослабляет возможности российской армии наносить баллистические удары по украинским городам. Поражение складов боеприпасов снижает огневые возможности противника, а повреждение ремонтных объектов затрудняет восстановление военной техники и её возвращение на фронт.

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Как сообщали Новини.LIVE, 25 октября и в ночь на 26 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российской армии. Под ударами оказались узел связи вблизи Мелитополя, пункты управления в Донецкой и Запорожской областях, пункт управления беспилотниками и мастерская БПЛА.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Силы обороны Украины нанесли удар по российскому заводу "Энергия" в городе Елец Липецкой области. Предприятие производит батареи для модулей планирования и коррекции авиабомб, а также источники питания для ракет «Искандер-М» и крылатых ракет морского базирования.