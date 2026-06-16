ЗСУ продовжують послаблювати економіку та логістику Росії

Вибухи в Росії. Фото: 24tv.ua

Сили оборони України продовжують цілеспрямовані операції. Їхньою метою є послаблення воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Які наслідки ударів по паливно-енергетичній інфраструктурі Росії

Поки РФ намагається обходити міжнародні санкції, українські підрозділи завдають ударів по ключових елементах її паливно-енергетичного комплексу та військової логістики, які забезпечують ведення війни проти України.

За даними Сил оборони, далекобійні удари на відстань понад 1500 кілометрів по території РФ вже мають системний ефект та призводять до фінансового, технологічного й логістичного виснаження російської економіки.

Зокрема, повідомляється про ураження щонайменше 16 великих нафтопереробних заводів і терміналів, а також понад 40 технологічних установок. Через обмеження в постачанні обладнання та наслідки санкцій РФ не може оперативно відновлювати пошкоджені потужності.

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На тлі цього фіксується зниження обсягів переробки та видобутку нафти, а також скорочення виробництва бензину до багаторічних мінімумів. У ряді регіонів РФ та на тимчасово окупованих територіях повідомляється про дефіцит пального, запровадження лімітів на заправках і обмеження постачання авіаційного пального.

Також зазначається, що російська влада була змушена дозволити виробництво пального нижчих стандартів через проблеми з технологічними можливостями галузі.

У Силах оборони наголошують, що пошкодження об’єктів нафтопереробки та інфраструктури безпосередньо впливає на забезпечення російської армії пальним, боєприпасами та фінансовими ресурсами для ведення війни.

Українська сторона заявляє, що продовжить системні дії, спрямовані на послаблення спроможностей РФ вести бойові дії.

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський повідомив, що вночі українські безпілотники завдали ударів по цілях на території Росії на відстані до 1000 кілометрів. Під ураження потрапили об’єкти в районі Санкт-Петербурга, зокрема арсенали ВМФ та база в Кронштадті. Також зафіксовано влучання по нафтобазі в Краснодарському регіоні.

Новини.LIVE інформували, що Росія зіткнулася з рекордним падінням видобутку нафти. За оцінками російської сторони, обсяги скоротилися приблизно на 400 тисяч барелів на добу. Одним із ключових чинників такого спаду називають удари українських далекобійних безпілотників по об’єктах нафтової інфраструктури РФ.