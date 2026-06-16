ВСУ продолжают ослаблять экономику и логистику России

Взрывы в России. Фото: 24tv.ua

Силы обороны Украины продолжают целенаправленные операции. Их цель — ослабление военно-экономического потенциала Российской Федерации.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Новини.LIVE.

Каковы последствия ударов по топливно-энергетической инфраструктуре России

Пока РФ пытается обойти международные санкции, украинские подразделения наносят удары по ключевым элементам её топливно-энергетического комплекса и военной логистики, которые обеспечивают ведение войны против Украины.

По данным Сил обороны, удары на расстояние свыше 1500 километров по территории РФ уже оказывают системный эффект и приводят к финансовому, технологическому и логистическому истощению российской экономики.

В частности, сообщается о поражении как минимум 16 крупных нефтеперерабатывающих заводов и терминалов, а также более 40 технологических установок. Из-за ограничений в поставках оборудования и последствий санкций РФ не может оперативно восстанавливать поврежденные мощности.

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На этом фоне фиксируется снижение объемов переработки и добычи нефти, а также сокращение производства бензина до многолетних минимумов. В ряде регионов РФ и на временно оккупированных территориях сообщается о дефиците топлива, введении лимитов на заправках и ограничении поставок авиационного топлива.

Также отмечается, что российские власти были вынуждены разрешить производство топлива более низких стандартов из-за проблем с технологическими возможностями отрасли.

В Силах обороны подчеркивают, что повреждение нефтеперерабатывающих объектов и инфраструктуры напрямую влияет на обеспечение российской армии топливом, боеприпасами и финансовыми ресурсами для ведения войны.

Украинская сторона заявляет, что продолжит системные действия, направленные на ослабление способности РФ вести боевые действия.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что ночью украинские беспилотники нанесли удары по целям на территории России на расстоянии до 1000 километров. Под удар попали объекты в районе Санкт-Петербурга, в частности арсеналы ВМФ и база в Кронштадте. Также зафиксировано попадание по нефтебазе в Краснодарском крае.

Новини.LIVE сообщали, что Россия столкнулась с рекордным падением добычи нефти. По оценкам российской стороны, объемы сократились примерно на 400 тысяч баррелей в сутки. Одним из ключевых факторов такого спада называют удары украинских дальнобойных беспилотников по объектам нефтяной инфраструктуры РФ.