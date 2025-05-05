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ЗСУ приєднались до параду у Британії з нагоди 80-річчя Перемоги

5 травня 2025 18:50
Анастасія Писаненко - редактор
ЗСУ приєдналися до параду у Британії з нагоди 80-річчя Перемоги
Військовослужбовці ЗСУ проходять парад в Лондоні. Фото: скриншот
Анастасія Писаненко - редактор

У понеділок, 5 травня, Збройні сили України долучилися до військового параду у Великій Британії. Він проходить з нагоди 80-річчя Перемоги в Європі, яка ознаменувала завершення бойових дій на європейському континенті під час Другої світової війни.

Відео показали Новини.LIVE.

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ЗСУ разом із близько тисячею представників Збройних сил Великої Британії — зокрема кіннотою та військовими оркестрами — взяли участь у параді, що символізуватиме "глобальну підтримку їхньої безупинної боротьби за свободу" проти російської агресії, повідомили в уряді Сполученого Королівства.

Під час ходи, в рамках якої були продемонстровані прапори всіх країн Співдружності, представники Збройних сил Австралії, Канади та Нової Зеландії несли прапори своїх держав.

"У розпал першої повномасштабної війни у Європі з часів Другої світової війни доречно, що українські Збройні сили, які зараз воюють на фронті свободи, представлені на заході у понеділок", — сказав міністр оборони Британії Джон Гілі.

8 травня святкується в багатьох країнах, зокрема у Великій Британії, Франції та США, як день безумовної капітуляції нацистської Німеччини у 1945 році.

Британія готується до низки заходів з нагоди річниці, включаючи військовий парад та авіапробіг. Головною подією стане служба подяки у четвер, що пройде у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, де очікується присутність британської королівської родини.

Нагадаємо, що ЄС заявив, що країни-кандидати мають утриматися від участі в параді 9 травня в Москві, оскільки після цього можуть бути санкції.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я на три дні.

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