Парад 9 травня в Москві - ЄС закликав ігнорувати захід у РФ

Байба Браже. Фото: flickr.com

Європейський Союз закликав країни-кандидати утриматися від участі в параді 9 травня в Москві, так як після цього можуть бути санкції.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байбу Браже на засіданні Ради ЄС у понеділок, 14 квітня.

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Вона підкреслила, що така участь суперечить цінностям Європейського Союзу.

Обговорення стосувалося цінностей, узгодження Спільної зовнішньої і безпекової політики, включаючи санкції.

"Було багато обговорень про цінності, узгодження Спільної зовнішньої і безпекової політики, включно із санкціями, включно з дуже чіткими вказівками для кандидатів не брати участь у параді 9 травня в Москві, не здійснювати ці поїздки", — заявила Байбу Браже.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Трамп "чітко дав зрозуміти", що розчарований в Росії та Україні.

У суботу, 12 квітня, президент США продовжив санкції проти Росії ще на рік.