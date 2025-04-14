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ЄС закликав ігнорувати парад 9 травня в Москві

14 квітня 2025 18:04
Анастасія Писаненко - редактор
Парад 9 травня в Москві - ЄС закликав ігнорувати захід у РФ
Байба Браже. Фото: flickr.com
Анастасія Писаненко - редактор

Європейський Союз закликав країни-кандидати утриматися від участі в параді 9 травня в Москві, так як після цього можуть бути санкції.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байбу Браже на засіданні Ради ЄС у понеділок, 14 квітня.

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Вона підкреслила, що така участь суперечить цінностям Європейського Союзу.

Обговорення стосувалося цінностей, узгодження Спільної зовнішньої і безпекової політики, включаючи санкції. 

"Було багато обговорень про цінності, узгодження Спільної зовнішньої і безпекової політики, включно із санкціями, включно з дуже чіткими вказівками для кандидатів не брати участь у параді 9 травня в Москві, не здійснювати ці поїздки", — заявила Байбу Браже.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Трамп "чітко дав зрозуміти", що розчарований в Росії та Україні.

У суботу, 12 квітня, президент США продовжив санкції проти Росії ще на рік.

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