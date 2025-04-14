Парад 9 мая в Москве - ЕС призвал игнорировать мероприятие в РФ

Байба Браже. Фото: flickr.com

Европейский Союз призвал стран-кандидаты воздержаться от участия в параде 9 мая в Москве, иначе после этого могут быть санкции.

Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байбу Браже на заседании Совета ЕС в понедельник, 14 апреля.

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Она подчеркнула, что такое участие противоречит ценностям Европейского Союза.

Обсуждение касалось ценностей, согласования Общей внешней политики и политики безопасности, включая санкции.

"Было много обсуждений о ценностях, согласование Общей внешней политики и политики безопасности, включая санкции, включая очень четкие указания для кандидатов не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать эти поездки", — заявила Байбу Браже.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп "четко дал понять", что разочарован в России и Украине.

А вчера президент США продлил санкции против России еще на год.