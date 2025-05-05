ВСУ присоединились к параду в Британии по случаю 80-летия Победы

Военнослужащие ВСУ проходят парад в Лондоне. Фото: скриншот

В понедельник, 5 мая, Вооруженные силы Украины присоединились к военному параду в Великобритании. Он проходит по случаю 80-летия Победы в Европе, которая ознаменовала завершение боевых действий на европейском континенте во время Второй мировой войны.

Видео показали Новини.LIVE.

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ВСУ вместе с около тысячей представителей Вооруженных сил Великобритании — в частности конницей и военными оркестрами — приняли участие в параде, который будет символизировать "глобальную поддержку их безостановочной борьбы за свободу" против российской агрессии, сообщили в правительстве Соединенного Королевства.

Во время шествия, в рамках которого были продемонстрированы флаги всех стран Содружества, представители Вооруженных сил Австралии, Канады и Новой Зеландии несли флаги своих государств.

"В разгар первой полномасштабной войны в Европе со времен Второй мировой войны уместно, что украинские Вооруженные силы, которые сейчас воюют на фронте свободы, представлены на мероприятии в понедельник", — сказал министр обороны Великобритании Джон Гили.

8 мая празднуется во многих странах, в частности в Великобритании, Франции и США, как день безусловной капитуляции нацистской Германии в 1945 году.

Великобритания готовится к ряду мероприятий по случаю годовщины, включая военный парад и авиапробег. Главным событием станет служба благодарности в четверг, которая пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, где ожидается присутствие британской королевской семьи.

Напомним, что ЕС заявил, что страны-кандидаты должны воздержаться от участия в параде 9 мая в Москве, так как после этого могут быть санкции.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии на три дня.