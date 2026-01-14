ЗСУ

Мобілізація в Україні не закриває всіх потреб армії, тому депутати ВР шукають різні можливості, як посилити та підвищити мотивацію людей для цього. Зокрема, в комітеті з питань національної безпеки та оборони розробляють законопроєкт щодо підвищення зарплат для ЗСУ при підписанні та передпідписанні нових контрактів.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів депутат ВР від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв.

За його словами, комітет розглядає законопроєкт, який вже рекомендували до першого читання щодо нових контрактів у Збройних Силах. За ним заплановано підвищення зарплати тим, хто підписуватиме або передпідписуватиме нові контакти із ЗСУ.

Кому підвищать зарплату

В залежності від звання та небезпеки служби будуть нараховуватися грошові надбавки

Конкретні суми наразі невідомі, вони на розгляді у міністерства фінансів

Збільшення базової ставки може бути у кілька разів

Згідно дослідження, до 50% нинішнього особового складу будуть готові продовжити службу на нових умовах

"Наразі основна задача — знайти кошти для покриття фінансових витрат. Ми також ведемо перемовини з нашими партнерами, щоб вони надавали фінансування нам не тільки на озброєння, але й фінансування армії. За планом - у нас має бути поступовий перехід на контрактну основу", — уточнив депутат.

Нагадаємо, у середу 14 січня ВР проголосувала "за" призначення Михайла Федорова міністром оборони України. Свої голоси "за" віддало 277 нардепів.

За словами депутата ВР Єгора Чернєва, новопризначений міністр оборони Михайло Федоров буде акцентуватись на технологічності ЗСУ та на переході до нових форм ведення війни. Зокрема, і на заміні людей на полі бою.