Головна Новини дня Федоров може замінити людей на полі бою, — депутат

Федоров може замінити людей на полі бою, — депутат

Дата публікації: 14 січня 2026 11:46
Федоров може змінити ЗСУ - новини України FB/Михайло Федоров
Михайло Федоров

Михайло Федоров, який може очолити міністерство оборони, буде акцентуватись на технологічності ЗСУ та на переході до нових форм ведення війни. Зокрема, і на заміні людей на полі бою.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав депутат ВР від "Слуга народу" Єгор Чернєв.

Читайте також:

Парламентар відзначив, що перед призначенням на пост міністра оборони Федоров мав зустріч із представниками комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та презентував там яво візію.

"Це буде акцент на технологічності та на переході до нових форм ведення війни. Дрони, НРК, має бути перебудоване управління, без радянщини, яка на сьогодні паралізує багато процесів. У нас дуже багато талановитих людей, які прийшли з цивільного життя і вибудували систему всередині. Ми бачимо ефективні угруповання на рівні бригад та корпусів", — відзначив Чернєв.

Він також охарактеризував Федерова як "дуже талановитого менеджера", який вибудовував досить чітку систему у Міністерстві цифрової трансформації.

"Але Міністерство оборони – це величезна махіна з величезною кількістю різних напрямків. Це і армія, особовий склад і озброєння, будівництво, землі, господарство", — додав він.

Нагадаємо, у вівторок 13 січня ВР звільнила Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації. "За" проголосували 270 нардепів.

2 січня Президент Володимир Зеленський запропонував Федорову очолити міністерство оборони України.

Галина Остаповець - Журналіст
Автор:
Галина Остаповець
