Михаил Федоров

Михаил Федоров, который может возглавить министерство обороны, будет акцентироваться на технологичности ВСУ и на переходе к новым формам ведения войны. В частности, и на замене людей на поле боя.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал депутат ВР от "Слуга народа" Егор Чернев.

Парламентарий отметил, что перед назначением на пост министра обороны Федоров встречался с представителями комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и представил там свое видение.

"Это будет акцент на технологичности и на переходе к новым формам ведения войны. Дроны, НРК, должно быть перестроено управление, без советчины, которая сегодня парализует многие процессы. У нас очень много талантливых людей, которые пришли из гражданской жизни и выстроили систему внутри. Мы видим эффективные группировки на уровне бригад и корпусов", — отметил Чернев.

Он также охарактеризовал Федерова как "очень талантливого менеджера", который выстраивал достаточно четкую систему в Министерстве цифровой трансформации.

"Но Министерство обороны — это огромная махина с огромным количеством различных направлений. Это и армия, личный состав и вооружение, строительство, земли, хозяйство", — добавил он.

Напомним, во вторник 13 января ВР уволила Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации. "За" проголосовали 270 нардепов.

2 января Президент Владимир Зеленский предложил Федорову возглавить министерство обороны Украины.