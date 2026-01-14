ВСУ

Мобилизация в Украине не закрывает всех потребностей армии, поэтому депутаты ВР ищут различные возможности, как усилить и повысить мотивацию людей для этого. В частности, в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны разрабатывают законопроект о повышении зарплат для ВСУ при подписании и предподписании новых контрактов.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал депутат ВР от партии "Слуга народа" Егор Чернев.

По его словам, комитет рассматривает законопроект, который уже рекомендовали к первому чтению относительно новых контрактов в Вооруженных Силах. Согласно ему запланировано повышение зарплаты тем, кто будет подписывать или переподписывать новые контакты с ВСУ.

Кому повысят зарплату

В зависимости от звания и опасности службы будут начисляться денежные надбавки

Конкретные суммы пока неизвестны, они на рассмотрении у министерства финансов

Увеличение базовой ставки может быть в несколько раз

Согласно исследованию, до 50% нынешнего личного состава будут готовы продолжить службу на новых условиях

"Сейчас основная задача — найти средства для покрытия финансовых расходов. Мы также ведем переговоры с нашими партнерами, чтобы они предоставляли финансирование нам не только на вооружение, но и финансирование армии. По плану — у нас должен быть постепенный переход на контрактную основу", — уточнил депутат.

Напомним, в среду 14 января ВР проголосовала "за" назначение Михаила Федорова министром обороны Украины. Свои голоса "за" отдали 277 нардепов.

По словам депутата ВР Егора Чернева, новоназначенный министр обороны Михаил Федоров будет акцентироваться на технологичности ВСУ и на переходе к новым формам ведения войны. В частности, и на замене людей на поле боя.