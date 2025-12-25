Подоляк заявив, що ЗСУ чисельністю 800 тисяч має фінансувати вся Європа

Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Українську армію чисельністю 800 тисяч осіб має фінансувати вся Європа. Так має бути, оскільки це армія стримування на східному кордоні.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Читайте також:

Хто буде фінансувати ЗСУ після війни

Під час бесіди у Подоляка спитали, хто буде у такій великій за чисельністю армії — нові люди чи ті, хто вже є. Чи це буде контракт, і яка має бути заробітна плата. Радник ОП відповів наступне:

"Я думаю, що це все буде прописано вже додатково. Питання не тільки в цифрі 800 тисяч, а в тому, хто це фінансує. Це величезний обсяг грошей", — зазначив Подоляк.

За його словами, до повномасштабного вторгнення Україна планувала армію чисельністю 250-300 тисяч, однак війна кардинально змінила безпекову реальність. Окрім особового складу, країна має розвивати ракетні та дронові виробництва, зокрема ракети малої та середньої дальності у великих обсягах.

"Хто має фінансувати? Ми вважаємо, що це армія стримування, Збройні сили стримування по східному кордону. І в цьому має бути зацікавлена вся Європа і інвестиції мають бути спільними", — пояснив радник ОП.

Також Подоляк підкреслив, що це буде професійна армія. Тобто, люди мають підписувати контракти. Щодо заробітних плат — це будуть непогані гроші, не 20 тисяч гривень.

Окрім того радник ОП додав, що українська армія має бути повністю інтегрована в систему безпеки Європи.

Нагадаємо, що кілька днів тому президент Володимир Зеленський розкрив усі 20 пунктів мирного плану, який був доопрацьований разом з Україною, США та Європою. Один з пунктів передбачає, що у мирний час чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч осіб.

Також ми писали, що у четвер 25 грудня, Зеленський заслухав доповідь заступника керівника ОП Павла Паліси. Вони обговорили рішення, які потрібні для посилення фронтових позицій та армії.