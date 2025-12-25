Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЗСУ чисельністю 800 000 має фінансувати Європа, — Подоляк

ЗСУ чисельністю 800 000 має фінансувати Європа, — Подоляк

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 23:49
Подоляк заявив, що ЗСУ чисельністю 800 тисяч має фінансувати вся Європа
Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Українську армію чисельністю 800 тисяч осіб має фінансувати вся Європа. Так має бути, оскільки це армія стримування на східному кордоні.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Реклама
Читайте також:

Хто буде фінансувати ЗСУ після війни

Під час бесіди у Подоляка спитали, хто буде у такій великій за чисельністю армії — нові люди чи ті, хто вже є. Чи це буде контракт, і яка має бути заробітна плата. Радник ОП відповів наступне:

"Я думаю, що це все буде прописано вже додатково. Питання не тільки в цифрі 800 тисяч, а в тому, хто це фінансує. Це величезний обсяг грошей", — зазначив Подоляк.

За його словами, до повномасштабного вторгнення Україна планувала армію чисельністю 250-300 тисяч, однак війна кардинально змінила безпекову реальність. Окрім особового складу, країна має розвивати ракетні та дронові виробництва, зокрема ракети малої та середньої дальності у великих обсягах.

"Хто має фінансувати? Ми вважаємо, що це армія стримування, Збройні сили стримування по східному кордону. І в цьому має бути зацікавлена вся Європа і інвестиції мають бути спільними", — пояснив радник ОП.

Також Подоляк підкреслив, що це буде професійна армія. Тобто, люди мають підписувати контракти. Щодо заробітних плат — це будуть непогані гроші, не 20 тисяч гривень.

Окрім того радник ОП додав, що українська армія має бути повністю інтегрована в систему безпеки Європи.

Нагадаємо, що кілька днів тому президент Володимир Зеленський розкрив усі 20 пунктів мирного плану, який був доопрацьований разом з Україною, США та Європою. Один з пунктів передбачає, що у мирний час чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч осіб.

Також ми писали, що у четвер 25 грудня, Зеленський заслухав доповідь заступника керівника ОП Павла Паліси. Вони обговорили рішення, які потрібні для посилення фронтових позицій та армії.

Михайло Подоляк ЗСУ Європа армія військові контракт
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації