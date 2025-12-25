Видео
ВСУ численностью 800 000 должна финансировать Европа, — Подоляк

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 23:49
Подоляк заявил, что ВСУ численностью 800 тысяч должна финансировать вся Европа
Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Украинскую армию численностью 800 тысяч человек должна финансировать вся Европа. Так должно быть, поскольку это армия сдерживания на восточной границе.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк. 

Читайте также:

Кто будет финансировать ВСУ после войны

Во время беседы у Подоляка спросили, кто будет в такой большой по численности армии — новые люди или те, кто уже есть. Будет ли это контракт, и какая должна быть заработная плата. Советник ОП ответил следующее:

"Я думаю, что это все будет прописано уже дополнительно. Вопрос не только в цифре 800 тысяч, а в том, кто это финансирует. Это огромный объем денег", — отметил Подоляк.

По его словам, до полномасштабного вторжения Украина планировала армию численностью 250-300 тысяч, однако война кардинально изменила реальность безопасности. Кроме личного состава, страна должна развивать ракетные и дроновые производства, в частности ракеты малой и средней дальности в больших объемах.

"Кто должен финансировать? Мы считаем, что это армия сдерживания, Вооруженные силы сдерживания по восточной границе. И в этом должна быть заинтересована вся Европа и инвестиции должны быть общими", — пояснил советник ОП.

Также Подоляк подчеркнул, что это будет профессиональная армия. То есть, люди должны подписывать контракты. Относительно заработных плат — это будут неплохие деньги, не 20 тысяч гривен.

Кроме того советник ОП добавил, что украинская армия должна быть полностью интегрирована в систему безопасности Европы.

Напомним, что несколько дней назад президент Владимир Зеленский раскрыл все 20 пунктов мирного плана, который был доработан вместе с Украиной, США и Европой. Один из пунктов предусматривает, что в мирное время численность ВСУ составит 800 тысяч человек.

Также мы писали, что в четверг 25 декабря, Зеленский заслушал доклад заместителя руководителя ОП Павла Палисы. Они обсудили решения, которые нужны для усиления фронтовых позиций и армии.

Михаил Подоляк ВСУ Европа армия военные контракт
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
