ЗСУ атакували важливий для армії РФ завод — Генштаб
Українські захисники атакували Карачевський завод "Електродеталь" у Брянській області Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкта.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у понеділок, 29 вересня, в Telegram.
ЗСУ атакували Карачевський завод у Росії — деталі
За інформацією Генштабу ЗСУ, в межах зниження спроможностей російської армії 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по ВАТ "Карачевский завод "Електродеталь" (місто Карачев Брянської області РФ). Дальність польоту — понад 240 кілометрів.
Як відомо, Карачевський завод "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі.
Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем. А також компоненти для різних вимірювальних приладів.
За даними Генштабу ЗСУ, на території об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — наголосили у Генштабі.
