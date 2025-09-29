Відео
Головна Новини дня ЗСУ атакували важливий для армії РФ завод — Генштаб

ЗСУ атакували важливий для армії РФ завод — Генштаб

Ua en ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 11:55
ЗСУ атакували Карачевський завод у Росії
Горить російський завод. Ілюстративне фото: МНС Росії.

Українські захисники атакували Карачевський завод "Електродеталь" у Брянській області Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкта.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у понеділок, 29 вересня, в Telegram.

Читайте також:

ЗСУ атакували Карачевський завод у Росії — деталі

За інформацією Генштабу ЗСУ, в межах зниження спроможностей російської армії 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по ВАТ "Карачевский завод "Електродеталь" (місто Карачев Брянської області РФ). Дальність польоту — понад 240 кілометрів.

Як відомо, Карачевський завод "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі.

Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем. А також компоненти для різних вимірювальних приладів.

За даними Генштабу ЗСУ, на території об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — наголосили у Генштабі.

Генштаб ЗСУ
Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники показали відео знищення російського автомобіля УАЗ з окупантами.

Також ми інформували, що у ніч проти 26 вересня українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краю Росії.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
