Горит российский завод. Иллюстративное фото: МЧС России.

Украинские защитники атаковали Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области России. Зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 29 сентября, в Telegram.

Реклама

Читайте также:

ВСУ атаковали Карачевский завод в России — детали

По информации Генштаба ВСУ, в рамках снижения возможностей российской армии 29 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, во время ракетного удара осуществили пуск четырех изделий по ОАО "Карачевский завод "Электродеталь" (город Карачев Брянской области РФ). Дальность полета — более 240 километров.

Как известно, Карачевский завод "Электродеталь" производит разнообразные электрические соединители для военных и общепромышленных применений, включая низкочастотные, высокочастотные и комбинированные соединители.

Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем. А также компоненты для различных измерительных приборов.

По данным Генштаба ВСУ, на территории объекта зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — подчеркнули в Генштабе.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Напомним, недавно украинские разведчики показали видео уничтожения российского автомобиля УАЗ с оккупантами.

Также мы информировали, что в ночь на 26 сентября украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.