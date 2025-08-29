ЗСУ завдали удару по важливому об'єкту РФ

Горить об'єкт на території РФ. Ілюстративне фото: Укрінформ

Підрозділи Сил оборони України уразили ще один важливий об’єкт російських окупантів. Він забезпечує російську армію нафтопродуктами.

Про це інформує Генеральний штаб України у п'ятницю, 29 серпня, в Telegram.

Реклама

Читайте також:

ЗСУ уразили ще один стратегічний об’єкт РФ

За даними Генштабу, в ніч проти 29 серпня підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

Як відомо, ця станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ. Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік.

Ураження стратегічного об'єкта країни-агресора було завдано підрозділами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей, та змушення загарбників припинити агресивну війну проти України", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно у Росії вибухнув нафтопровід "Рязань-Москва", який постачав нафтопродукти до столиці РФ.

Раніше у Службі безпеки України підтвердили спільний з Силами спеціальних операцій удар по газопереробному комплексу в Усть-Лузі.