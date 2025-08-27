Вибух на нафтопроводі в Рязані - що відомо

Нафтопровід. Фото: inform.kz

У Росії вибухнув нафтопровід "Рязань-Москва", який постачав нафтопродукти до столиці РФ. Інцидент стався 26 серпня.

Про це Новини.LIVE повідомило джерело у Головному управління розвідки Міноборони.

Деталі спецоперації

Зазначається, що 26 серпня на території Рязанської області стався потужний вибух. Після цього на відрізку магістрального нафтопроводу "Рязань-Москва" розпочалася сильна пожежа. Вже за кілька годин туди були стягнуті автомобілі екстрених служб для її ліквідації.

Цей магістральний нафтопровід є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до столиці держави-агресора.

Зі слів місцевих мешканців, у районі села Божатково залізничного району м. Рязань перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки вибуху та пожежі.

Також зазначається, що ця магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "Транснефть", яка забезпечує армію держави-агресора.

За інформацією ГУР МО, внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін, а представники "Транснефти" підраховують збитки.

Нагадаємо, раніше підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ. В результаті вдалої атаки ЗСУ на нафтоперекачувальну станцію, пожежа призвела до повного припинення перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

На атаку відреагували в Європейській комісії та Білому домі. Американський лідер Дональд Трамп зауважив, що йому неприємно це чути.