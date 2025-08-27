Видео
В России взорвался важный для Москвы нефтепровод — последствия

В России взорвался важный для Москвы нефтепровод — последствия

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 12:35
Взрыв на нефтепроводе в Рязани - что известно
Нефтепровод. Фото: inform.kz

В России взорвался нефтепровод "Рязань-Москва", который поставлял нефтепродукты в столицу РФ. Инцидент произошел 26 августа.

Об этом Новини.LIVE сообщил источник в Главном управлении разведки Минобороны.

Читайте также:

Детали спецоперации

Отмечается, что 26 августа на территории Рязанской области произошел мощный взрыв. После этого на отрезке магистрального нефтепровода "Рязань-Москва" начался сильный пожар. Уже через несколько часов туда были стянуты автомобили экстренных служб для его ликвидации.

Этот магистральный нефтепровод является одним из главных источников поставок нефтепродуктов в столицу государства-агрессора.

По словам местных жителей, в районе села Божатково железнодорожного района г. Рязань находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады, которые пытаются ликвидировать последствия взрыва и пожара.

Также отмечается, что данная магистраль с 2018 года была перепрофилирована под поставки автомобильного бензина компанией "Транснефть", которая обеспечивает армию государства-агрессора.

По информации ГУР МО, в результате происшествия транспортировка нефтепродуктов в Москву остановлена на неопределенный срок, а представители "Транснефти" подсчитывают убытки.

Напомним, ранее подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате удачной атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию, пожар привел к полному прекращению перекачки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

На атаку отреагировали в Европейской комиссии и Белом доме. Американский лидер Дональд Трамп отметил, что ему неприятно это слышать.

