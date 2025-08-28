Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЗСУ атакували два російські НПЗ та склади боєприпасів

ЗСУ атакували два російські НПЗ та склади боєприпасів

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 10:55
Українські безпілотники знищили в Росії НПЗ та склад боєпипасів
Вибух на НПЗ в Росії. Фото: росЗМІ

У ніч проти 28 серпня українські Сили оборони завдали серії ударів по важливих воєнно-економічних об’єктах Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Ці об'єкти працювали на російську армію та ведення війни протии України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Україна успішно атакувала два потужні НПЗ у Росії та склад боєприпасів

Зокрема, підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Це підприємство щороку переробляє понад 6,25 млн тонн нафти, виробляючи бензини й дизельне пальне, що використовуються для забезпечення російської армії. Внаслідок атаки на заводі спалахнула масштабна пожежа.

Також українські безпілотники спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій здійснили вогневе ураження Куйбишевського НПЗ у Самарській області.

НПЗ пожар
Пожежа на об'єкті. Фото: соцмережі

Потужність цього заводу сягає 7 млн тонн нафти на рік, він випускає понад 30 видів нафтопродуктів — від бензинів і дизпального до мазутів та розчинників. За даними Генштабу, на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Крім того, у взаємодії з Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони було уражено склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів агресора. 

"Об’єкти розташовані як безпосередньо у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України", — зазначили у Генштабі ЗСУ. 

Нагадаємо, кілька днів тому в Росії вибухнув нафтопровід, який постачав нафтові продукти до Москви.

Також в СБУ підтвердили успішну атаку в Росії, зокрема, на газопереробний комплекс в Усть-Лузі та НПЗ біля Сизрані

НПЗ обстріли військові склади дрони війна Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації