Українські безпілотники знищили в Росії НПЗ та склад боєпипасів

Вибух на НПЗ в Росії. Фото: росЗМІ

У ніч проти 28 серпня українські Сили оборони завдали серії ударів по важливих воєнно-економічних об’єктах Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Ці об'єкти працювали на російську армію та ведення війни протии України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Україна успішно атакувала два потужні НПЗ у Росії та склад боєприпасів

Зокрема, підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Це підприємство щороку переробляє понад 6,25 млн тонн нафти, виробляючи бензини й дизельне пальне, що використовуються для забезпечення російської армії. Внаслідок атаки на заводі спалахнула масштабна пожежа.

Також українські безпілотники спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій здійснили вогневе ураження Куйбишевського НПЗ у Самарській області.

Пожежа на об'єкті. Фото: соцмережі

Потужність цього заводу сягає 7 млн тонн нафти на рік, він випускає понад 30 видів нафтопродуктів — від бензинів і дизпального до мазутів та розчинників. За даними Генштабу, на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.

Крім того, у взаємодії з Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони було уражено склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів агресора.

"Об’єкти розташовані як безпосередньо у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України", — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, кілька днів тому в Росії вибухнув нафтопровід, який постачав нафтові продукти до Москви.

Також в СБУ підтвердили успішну атаку в Росії, зокрема, на газопереробний комплекс в Усть-Лузі та НПЗ біля Сизрані.