Українські безпілотники знищили в Росії НПЗ та склад боєпипасів

ЗСУ атакували два російські НПЗ та склади боєприпасів
У ніч проти 28 серпня українські Сили оборони завдали серії ударів по важливих воєнно-економічних об’єктах Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Ці об'єкти працювали на російську армію та ведення війни протии України.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Україна успішно атакувала два потужні НПЗ у Росії та склад боєприпасів
Зокрема, підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.
Це підприємство щороку переробляє понад 6,25 млн тонн нафти, виробляючи бензини й дизельне пальне, що використовуються для забезпечення російської армії. Внаслідок атаки на заводі спалахнула масштабна пожежа.
Також українські безпілотники спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій здійснили вогневе ураження Куйбишевського НПЗ у Самарській області.
Потужність цього заводу сягає 7 млн тонн нафти на рік, він випускає понад 30 видів нафтопродуктів — від бензинів і дизпального до мазутів та розчинників. За даними Генштабу, на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу.
Крім того, у взаємодії з Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони було уражено склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів агресора.
"Об’єкти розташовані як безпосередньо у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України", — зазначили у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, кілька днів тому в Росії вибухнув нафтопровід, який постачав нафтові продукти до Москви.
Також в СБУ підтвердили успішну атаку в Росії, зокрема, на газопереробний комплекс в Усть-Лузі та НПЗ біля Сизрані.
