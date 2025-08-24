Дрони атакували низку регіонів Росії — що відомо

Дим внаслідок вибухів у РФ. Ілюстративне фото: МНС Росії

У ніч проти 24 серпня невідомі безпілотники атакували низку регіонів Росії. Зокрема, вибухи лунали поблизу нафтопереробного заводу.

Про це інформують російські ЗМІ та місцеві Telegram-канали.

Дрони атакували низку об'єктів у Росії 24 серпня — деталі

У ніч проти 24 серпня невідомі безпілотники завдали удару по низці об'єктів на території Росії.

Росіяни скаржилися на кількагодинну дронову атаку — вибухи лунали поблизу НПЗ у Сизрані та Санкт-Петербурзі.

Також БпЛА прилетіли по порту Усть‑Луга, через який РФ експортує нафту, газ, вугілля, добрива та зерно.

За даними РосЗМІ, у ніч проти 24 серпня в Курчатові (Курська область РФ) пролунали вибухи. За попередньою інформацією, у місті, де знаходиться Курська атомна електростанція, спрацювала система протиповітряної оборони.

Водночас в одному з російських Telegram-каналів написали, що після атаки дронів та роботи ППО місцеві жителі зафіксували пожежу в районі Курської АЕС.

Згодом у пресслужбі Курської АЕС заявили, що 24 серпня о 00:26 поблизу електростанції ППО нібито збила бойовий БпЛА.

"Під час падіння апарат вибухнув, в результаті чого було пошкоджено трансформатор власних потреб. Локальне загоряння було погашено пожежними розрахунками. В результаті блок N3 було розвантажено на 50 %. Постраждалих немає", — йшлося у повідомлення Курської АЕС.

Крім того, під час атаки постраждали порт Усть-Луга в Ленінградській області та Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Нагадаємо, що нещодавно підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ.

А раніше Сили оборони України завдали вогневого удару по морському порту Оля в Астраханській області РФ.