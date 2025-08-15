ЗСУ вдарили по російському порту з вантажем іранських Shahed

Порт Оля в РФ. Фото: Главком

Сили оборони України завдали вогневого удару по морському порту Оля в Астраханській області РФ, який ворог використовував для постачання зброї з Ірану. Пошкоджено судно з комплектуючими до дронів Shahed та боєприпасами, результати ураження уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по російському порту Оля

У рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили вогневе ураження морського порту Оля в Астраханській області.

Допис Генштабу ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану", — зазначили у Генштабі.

За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу Shahed та боєприпасами з Ірану. Сили оборони підкреслюють, що продовжать заходи для підриву воєнного потенціалу окупантів та примушення Росії до припинення збройної агресії проти України.

