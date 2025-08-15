Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЗСУ атакували порт Оля в РФ — удар по логістиці окупантів

ЗСУ атакували порт Оля в РФ — удар по логістиці окупантів

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 08:31
ЗСУ вдарили по російському порту з вантажем іранських Shahed
Порт Оля в РФ. Фото: Главком

Сили оборони України завдали вогневого удару по морському порту Оля в Астраханській області РФ, який ворог використовував для постачання зброї з Ірану. Пошкоджено судно з комплектуючими до дронів Shahed та боєприпасами, результати ураження уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Удар по російському порту Оля

У рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили вогневе ураження морського порту Оля в Астраханській області.

ЗСУ атакували порт Оля в РФ — удар по логістиці окупантів - фото 1
Допис Генштабу ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану", — зазначили у Генштабі.

За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу Shahed та боєприпасами з Ірану. Сили оборони підкреслюють, що продовжать заходи для підриву воєнного потенціалу окупантів та примушення Росії до припинення збройної агресії проти України.

Нагадаємо, що Українські Сили оборони вночі проти 13 серпня завдали удару по стратегічному об’єкту російських окупантів у Брянській області, вразивши нафтоперекачувальну станцію "Унєча".

Раніше ми також інформували, що голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев розповів деталі програми "Лінія дронів". За його словами, ініціатива надає бойовим бригадам можливість самостійно закуповувати безпілотники необхідних моделей.

Іран ЗСУ порт дрони Сили оборони України
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації