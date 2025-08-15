Видео
ВСУ атаковали порт Оля в РФ — удар по логистике оккупантов

ВСУ атаковали порт Оля в РФ — удар по логистике оккупантов

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 08:31
ВСУ ударили по российскому порту с грузом иранских Shahed
Порт Оля в РФ. Фото: Главком

Силы обороны Украины нанесли огневой удар по морскому порту Оля в Астраханской области РФ, который враг использовал для поставок оружия из Ирана. Повреждено судно с комплектующими к дронам Shahed и боеприпасами, результаты поражения уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Удар по российскому порту Оля

В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 14 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны осуществили огневое поражение морского порта Оля в Астраханской области.

ВСУ атаковали порт Оля в РФ — удар по логистике оккупантов - фото 1
Сообщение Генштаба ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Этот объект используется российским агрессором как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана", — отметили в Генштабе.

По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное комплектующими к БпЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана. Силы обороны подчеркивают, что продолжат мероприятия для подрыва военного потенциала оккупантов и принуждения России к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, что Украинские Силы обороны в ночь на 13 августа нанесли удар по стратегическому объекту российских оккупантов в Брянской области, поразив нефтеперекачивающую станцию "Унеча".

Ранее мы также информировали, что председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев рассказал детали программы "Линия дронов". По его словам, инициатива предоставляет боевым бригадам возможность самостоятельно закупать беспилотники необходимых моделей.

Иран ВСУ порт дроны Силы обороны Украины
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
