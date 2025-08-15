ВСУ ударили по российскому порту с грузом иранских Shahed

Порт Оля в РФ. Фото: Главком

Силы обороны Украины нанесли огневой удар по морскому порту Оля в Астраханской области РФ, который враг использовал для поставок оружия из Ирана. Повреждено судно с комплектующими к дронам Shahed и боеприпасами, результаты поражения уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Удар по российскому порту Оля

В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 14 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны осуществили огневое поражение морского порта Оля в Астраханской области.

Сообщение Генштаба ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Этот объект используется российским агрессором как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана", — отметили в Генштабе.

По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное комплектующими к БпЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана. Силы обороны подчеркивают, что продолжат мероприятия для подрыва военного потенциала оккупантов и принуждения России к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

