Дроны атаковали ряд регионов России — что известно

Дым в результате взрывов в РФ. Иллюстративное фото: МЧС России

В ночь на 24 августа неизвестные беспилотники атаковали ряд регионов России. В частности, взрывы раздавались вблизи нефтеперерабатывающего завода.

Об этом информируют российские СМИ и местные Telegram-каналы.

В ночь на 24 августа неизвестные беспилотники нанесли удар по ряду объектов на территории России.

Россияне жаловались на многочасовую дроновую атаку — взрывы раздавались вблизи НПЗ в Сызрани и Санкт-Петербурге.

Также БпЛА прилетели по порту Усть-Луга, через который РФ экспортирует нефть, газ, уголь, удобрения и зерно.

По данным РосСМИ, в ночь на 24 августа в Курчатове (Курская область РФ) прогремели взрывы. По предварительной информации, в городе, где находится Курская атомная электростанция, сработала система противовоздушной обороны.

В то же время в одном из российских Telegram-каналов написали, что после атаки дронов и работы ПВО местные жители зафиксировали пожар в районе Курской АЭС.

Впоследствии в пресс-службе Курской АЭС заявили, что 24 августа в 00:26 вблизи электростанции ПВО якобы сбила боевой БпЛА.

"При падении аппарат взорвался, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание было погашено пожарными расчетами. В результате блок N3 был разгружен на 50 %. Пострадавших нет", — говорилось в сообщении Курской АЭС.

Кроме того, во время атаки пострадали порт Усть-Луга в Ленинградской области и Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

Напомним, что недавно подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

А ранее Силы обороны Украины нанесли огневой удар по морскому порту Оля в Астраханской области РФ.