Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дроны атаковали НПЗ и порты — в РФ жалуются на обстрелы

Дроны атаковали НПЗ и порты — в РФ жалуются на обстрелы

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 10:26
Дроны атаковали ряд регионов России — что известно
Дым в результате взрывов в РФ. Иллюстративное фото: МЧС России

В ночь на 24 августа неизвестные беспилотники атаковали ряд регионов России. В частности, взрывы раздавались вблизи нефтеперерабатывающего завода.

Об этом информируют российские СМИ и местные Telegram-каналы.

Реклама
Читайте также:

Дроны атаковали ряд объектов в России 24 августа — детали

В ночь на 24 августа неизвестные беспилотники нанесли удар по ряду объектов на территории России.

Россияне жаловались на многочасовую дроновую атаку — взрывы раздавались вблизи НПЗ в Сызрани и Санкт-Петербурге.

Также БпЛА прилетели по порту Усть-Луга, через который РФ экспортирует нефть, газ, уголь, удобрения и зерно.

По данным РосСМИ, в ночь на 24 августа в Курчатове (Курская область РФ) прогремели взрывы. По предварительной информации, в городе, где находится Курская атомная электростанция, сработала система противовоздушной обороны.

В то же время в одном из российских Telegram-каналов написали, что после атаки дронов и работы ПВО местные жители зафиксировали пожар в районе Курской АЭС.

Впоследствии в пресс-службе Курской АЭС заявили, что 24 августа в 00:26 вблизи электростанции ПВО якобы сбила боевой БпЛА.

"При падении аппарат взорвался, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание было погашено пожарными расчетами. В результате блок N3 был разгружен на 50 %. Пострадавших нет", — говорилось в сообщении Курской АЭС.

Кроме того, во время атаки пострадали порт Усть-Луга в Ленинградской области и Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

Напомним, что недавно подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

А ранее Силы обороны Украины нанесли огневой удар по морскому порту Оля в Астраханской области РФ.

обстрелы дроны война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации