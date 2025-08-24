Дроны атаковали ряд регионов России — что известно

Дроны атаковали НПЗ и порты — в РФ жалуются на обстрелы
В ночь на 24 августа неизвестные беспилотники атаковали ряд регионов России. В частности, взрывы раздавались вблизи нефтеперерабатывающего завода.
Об этом информируют российские СМИ и местные Telegram-каналы.
Дроны атаковали ряд объектов в России 24 августа — детали
В ночь на 24 августа неизвестные беспилотники нанесли удар по ряду объектов на территории России.
Россияне жаловались на многочасовую дроновую атаку — взрывы раздавались вблизи НПЗ в Сызрани и Санкт-Петербурге.
Также БпЛА прилетели по порту Усть-Луга, через который РФ экспортирует нефть, газ, уголь, удобрения и зерно.
По данным РосСМИ, в ночь на 24 августа в Курчатове (Курская область РФ) прогремели взрывы. По предварительной информации, в городе, где находится Курская атомная электростанция, сработала система противовоздушной обороны.
В то же время в одном из российских Telegram-каналов написали, что после атаки дронов и работы ПВО местные жители зафиксировали пожар в районе Курской АЭС.
Впоследствии в пресс-службе Курской АЭС заявили, что 24 августа в 00:26 вблизи электростанции ПВО якобы сбила боевой БпЛА.
"При падении аппарат взорвался, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание было погашено пожарными расчетами. В результате блок N3 был разгружен на 50 %. Пострадавших нет", — говорилось в сообщении Курской АЭС.
Кроме того, во время атаки пострадали порт Усть-Луга в Ленинградской области и Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.
Напомним, что недавно подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.
А ранее Силы обороны Украины нанесли огневой удар по морскому порту Оля в Астраханской области РФ.
Читайте Новини.LIVE!