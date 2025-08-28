Украинские беспилотники уничтожили в России НПЗ и склад боеприпасов

Взрыв на НПЗ в России. Фото: росСМИ

В ночь на 28 августа украинские Силы обороны нанесли серии ударов по важным военно-экономическим объектам России и на временно оккупированных территориях Украины. Данные объекты работали на российскую армию и ведение войны против Украины

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, подразделения Сил беспилотных систем и Главного управления разведки атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Это предприятие ежегодно перерабатывает более 6,25 млн тонн нефти, производя бензины и дизельное топливо, которые используются для обеспечения российской армии. В результате атаки на заводе вспыхнул масштабный пожар.

Также украинские беспилотники совместно с подразделениями Сил специальных операций осуществили огневое поражение Куйбышевского НПЗ в Самарской области.

Пожар на объекте. Фото: соцсети

Мощность этого завода достигает 7 млн тонн нефти в год, он выпускает более 30 видов нефтепродуктов — от бензинов и дизтоплива до мазутов и растворителей. По данным Генштаба, на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Кроме того, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими Сил обороны были поражены склады боеприпасов и ряд логистических объектов агрессора.

"Объекты расположены как непосредственно в России, так и на временно оккупированных территориях Украины", — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, несколько дней назад в России взорвался нефтепровод, который поставлял нефтяные продукты в Москву.

Также в СБУ подтвердили успешную атаку в России, в частности, на газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге и НПЗ возле Сызрани.