Украинские беспилотники уничтожили в России НПЗ и склад боеприпасов

ВСУ атаковали два российских НПЗ и склады боеприпасов
В ночь на 28 августа украинские Силы обороны нанесли серии ударов по важным военно-экономическим объектам России и на временно оккупированных территориях Украины. Данные объекты работали на российскую армию и ведение войны против Украины
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Украина успешно атаковала два мощных НПЗ в России и склад боеприпасов
В частности, подразделения Сил беспилотных систем и Главного управления разведки атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
Это предприятие ежегодно перерабатывает более 6,25 млн тонн нефти, производя бензины и дизельное топливо, которые используются для обеспечения российской армии. В результате атаки на заводе вспыхнул масштабный пожар.
Также украинские беспилотники совместно с подразделениями Сил специальных операций осуществили огневое поражение Куйбышевского НПЗ в Самарской области.
Мощность этого завода достигает 7 млн тонн нефти в год, он выпускает более 30 видов нефтепродуктов — от бензинов и дизтоплива до мазутов и растворителей. По данным Генштаба, на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.
Кроме того, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими Сил обороны были поражены склады боеприпасов и ряд логистических объектов агрессора.
"Объекты расположены как непосредственно в России, так и на временно оккупированных территориях Украины", — отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, несколько дней назад в России взорвался нефтепровод, который поставлял нефтяные продукты в Москву.
Также в СБУ подтвердили успешную атаку в России, в частности, на газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге и НПЗ возле Сызрани.
