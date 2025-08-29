Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ВСУ атаковали стратегический объект в Брянской области — Генштаб

ВСУ атаковали стратегический объект в Брянской области — Генштаб

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 13:43
ВСУ нанесли удар по важному объекту РФ
Горит объект на территории РФ. Иллюстративное фото: Укринформ

Подразделения Сил обороны Украины поразили еще один важный объект российских оккупантов. Он обеспечивает российскую армию нефтепродуктами.

Об этом информирует Генеральный штаб Украины в пятницу, 29 августа, в Telegram.

Реклама
Читайте также:

ВСУ поразили еще один стратегический объект РФ

По данным Генштаба, в ночь на 29 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

Как известно, эта станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск. Возможности прокачки этого объекта составляют около 10,5 млн тонн в год.

Поражение стратегического объекта страны-агрессора было нанесено подразделениями ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины и Службой безопасности Украины. На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать действенные меры для подрыва военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических возможностей, и заставить захватчиков прекратить агрессивную войну против Украины", — отметили в Генштабе ВСУ.

ЗСУ атакували РФ
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Напомним, что недавно в России взорвался нефтепровод "Рязань-Москва", который поставлял нефтепродукты в столицу РФ.

Ранее в Службе безопасности Украины подтвердили совместный с Силами специальных операций удар по газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге.

ВСУ обстрелы война в Украине атака украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации