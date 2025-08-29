ВСУ нанесли удар по важному объекту РФ

Горит объект на территории РФ. Иллюстративное фото: Укринформ

Подразделения Сил обороны Украины поразили еще один важный объект российских оккупантов. Он обеспечивает российскую армию нефтепродуктами.

Об этом информирует Генеральный штаб Украины в пятницу, 29 августа, в Telegram.

По данным Генштаба, в ночь на 29 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

Как известно, эта станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск. Возможности прокачки этого объекта составляют около 10,5 млн тонн в год.

Поражение стратегического объекта страны-агрессора было нанесено подразделениями ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины и Службой безопасности Украины. На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать действенные меры для подрыва военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических возможностей, и заставить захватчиков прекратить агрессивную войну против Украины", — отметили в Генштабе ВСУ.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Напомним, что недавно в России взорвался нефтепровод "Рязань-Москва", который поставлял нефтепродукты в столицу РФ.

Ранее в Службе безопасности Украины подтвердили совместный с Силами специальных операций удар по газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге.