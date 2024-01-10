ЗРК NASAMS від Канади — Україна досі не отримала обіцяної зброї
Україна ще досі не отримала ЗРК NASAMS, які Канада пообіцяла нашій державі рік тому. Наразі невідомі точні терміни, коли це станеться.
Про це повідомляє CTV News.
Військова допомога від Канади
У січні минулого року Канада пообіцяла, що передасть Україні системи NASAMS. Однак, компанія, яка бере участь у виробництві цієї зброї заявила, що не має канадського контракту.
Планувалося, що Канада заплатить Америці повну вартість, а США укладуть договір про продаж техніки безпосередньо з Україною.
"Така домовленість дозволяє Оттаві уникнути необхідності звертатися до Вашингтона за подальшим дозволом на відправку системи в Україну, який потрібен щоразу, коли американські військові технології продаються за межами країни", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, Оттава вже заплатила за систему NASAMS у березні минулого року, але коли зброя прибуде до України, так і невідомо. Канадські урядовці зазначають, що Міноборони працює з партнерами США над визначенням цих термінів.
Нагадаємо, що Канада активно допомагатиме Україні для майбутнього вступу до Європейського Союзу. Також країна схилятиме міжнародних партнерів до такої допомоги.
Читайте Новини.LIVE!