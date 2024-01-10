ЗРК NASAMS від Канади — Україна досі не отримала обіцяної зброї

Військова допомога для України. Фото: Міноборони США

Україна ще досі не отримала ЗРК NASAMS, які Канада пообіцяла нашій державі рік тому. Наразі невідомі точні терміни, коли це станеться.

Про це повідомляє CTV News.

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У січні минулого року Канада пообіцяла, що передасть Україні системи NASAMS. Однак, компанія, яка бере участь у виробництві цієї зброї заявила, що не має канадського контракту.

Планувалося, що Канада заплатить Америці повну вартість, а США укладуть договір про продаж техніки безпосередньо з Україною.

"Така домовленість дозволяє Оттаві уникнути необхідності звертатися до Вашингтона за подальшим дозволом на відправку системи в Україну, який потрібен щоразу, коли американські військові технології продаються за межами країни", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Оттава вже заплатила за систему NASAMS у березні минулого року, але коли зброя прибуде до України, так і невідомо. Канадські урядовці зазначають, що Міноборони працює з партнерами США над визначенням цих термінів.

Нагадаємо, що Канада активно допомагатиме Україні для майбутнього вступу до Європейського Союзу. Також країна схилятиме міжнародних партнерів до такої допомоги.