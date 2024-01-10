ЗРК NASAMS от Канады — Украина до сих пор не получила обещанное оружие

Военная помощь для Украины. Фото: Минобороны США

Украина еще не получила ЗРК NASAMS, которые Канада пообещала нашему государству год назад. Пока неизвестны точные сроки, когда это произойдет.

Об этом сообщает CTV News.

Читайте также:

Военная помощь от Канады

В январе прошлого года Канада пообещала, что передаст Украине систему NASAMS. Однако компания, участвующая в производстве этого оружия, заявила, что не имеет канадского контракта.

Планировалось, что Канада заплатит Америке полную стоимость, а США заключат договор о продаже техники напрямую с Украиной.

"Такая договоренность позволяет Оттаве избежать необходимости обращаться в Вашингтон за дальнейшим разрешением на отправку системы в Украину, которое нужно каждый раз, когда американские военные технологии продаются за пределами страны", — говорится в сообщении.

Как известно, Оттава уже заплатила за систему NASAMS в марте прошлого года, но когда оружие прибудет в Украину, неизвестно. Канадские чиновники отмечают, что Минобороны работает с партнерами США по определению этих терминов.

Напомним, что Канада будет активно помогать Украине для будущего вступления в Европейский Союз. Также страна будет склонять международных партнеров к такой помощи.