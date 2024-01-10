ЗРК NASAMS от Канады — Украина до сих пор не получила обещанное оружие
Украина еще не получила ЗРК NASAMS, которые Канада пообещала нашему государству год назад. Пока неизвестны точные сроки, когда это произойдет.
Об этом сообщает CTV News.
Военная помощь от Канады
В январе прошлого года Канада пообещала, что передаст Украине систему NASAMS. Однако компания, участвующая в производстве этого оружия, заявила, что не имеет канадского контракта.
Планировалось, что Канада заплатит Америке полную стоимость, а США заключат договор о продаже техники напрямую с Украиной.
"Такая договоренность позволяет Оттаве избежать необходимости обращаться в Вашингтон за дальнейшим разрешением на отправку системы в Украину, которое нужно каждый раз, когда американские военные технологии продаются за пределами страны", — говорится в сообщении.
Как известно, Оттава уже заплатила за систему NASAMS в марте прошлого года, но когда оружие прибудет в Украину, неизвестно. Канадские чиновники отмечают, что Минобороны работает с партнерами США по определению этих терминов.
Напомним, что Канада будет активно помогать Украине для будущего вступления в Европейский Союз. Также страна будет склонять международных партнеров к такой помощи.
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