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Это критически важно — Канада будет поддерживать Украину во вступлении в ЕС

13 декабря 2023 08:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Это критически важно — Канада будет поддерживать Украину во вступлении в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Канада активно будет помогать нашему государству для будущего вступления в Европейский Союз. Также страна будет склонять международных партнеров к такой помощи.

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает телеканал CBC.

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По ее словам, решение РФ начать войну в Украине является "стратегической ошибкой".

"Таким образом, Россия изолировала себя от мира дипломатически, политически, экономически и военно. Нам следует в дальнейшем удерживать это преимущество над агрессором", — подчеркнула Жоли.

Поддержка Канады для Украины

Она добавила, что Канада будет поддерживать Украину на пути вступления в ЕС.

"Мы продолжим поддерживать Украину, будем заставлять Администрацию Джо Байдена и ЕС продолжать помогать ей, а также принять Украину в ЕС, поскольку это критически важно для ее будущего", — отметила глава канадского МИД.

Также Жоли подчеркнула важность будущей поддержки Украины всеми странами-членами НАТО.

Кроме того, она отметила, что на повестке дня стоит трансатлантическая и европейская безопасность.

Напомним, ранее глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук поделился своей оценкой, насколько Украина продвинулась к членству в Евросоюзе. Он отметил, что наша страна уже впереди многих стран-кандидатов на вступление в блок.

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