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Стефанчук розповів, наскільки Україна просунулася до членства в ЄС

12 грудня 2023 19:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Стефанчук розповів, наскільки Україна просунулася до членства в ЄС
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Ілюстративне фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук поділився своєю оцінкою, наскільки Україна просунулася до членства в Євросоюзі. Він наголосив на тому, що наша країна вже попереду багатьох країн-кандидаток на вступ до блоку.

Про це він повідомив в етері телемарафону

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Як зазначив голова парламенту, дехто з країн-членів підтримують інших кандидатів на вступ в Євросоюз, та попри це, як він додав, "не варто знецінювати зусилля України".

"Дехто "тягне" за Боснію і Герцоговину, за Балкани, а дехто підтримує Молдову. Але давайте не нівелювати той прогрес, який зробила Україна. Ми не просто лідери серед 10 кандидатів, спочатку йде Україна, а потім довго-довго нікого немає", — зазначив Руслан Стефанчук. 

Руслан Стефанчук — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні Руслан Стефанчук задекларував особистих доходів на суму 1 313 689 гривень. Також у декларації вказано, що дружина політика, працюючи в Київському національному університету ім. Тараса Шевченка, заробляє пів мільйона гривень. 

Ще раніше очільник парламенту прокоментував скарги депутатів від партії "Європейська Солідарність" про ненадання дозволів на відрядження після випадку з експрезидентом України Петром Порошенком. За його словами, такі дії з боку депутатів є "маніпуляціями".

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