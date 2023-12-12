Стефанчук розповів, наскільки Україна просунулася до членства в ЄС

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Ілюстративне фото: УНІАН

Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук поділився своєю оцінкою, наскільки Україна просунулася до членства в Євросоюзі. Він наголосив на тому, що наша країна вже попереду багатьох країн-кандидаток на вступ до блоку.

Про це він повідомив в етері телемарафону.

Читайте також:

Наскільки Україна близька до ЄС

Як зазначив голова парламенту, дехто з країн-членів підтримують інших кандидатів на вступ в Євросоюз, та попри це, як він додав, "не варто знецінювати зусилля України".

"Дехто "тягне" за Боснію і Герцоговину, за Балкани, а дехто підтримує Молдову. Але давайте не нівелювати той прогрес, який зробила Україна. Ми не просто лідери серед 10 кандидатів, спочатку йде Україна, а потім довго-довго нікого немає", — зазначив Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні Руслан Стефанчук задекларував особистих доходів на суму 1 313 689 гривень. Також у декларації вказано, що дружина політика, працюючи в Київському національному університету ім. Тараса Шевченка, заробляє пів мільйона гривень.

Ще раніше очільник парламенту прокоментував скарги депутатів від партії "Європейська Солідарність" про ненадання дозволів на відрядження після випадку з експрезидентом України Петром Порошенком. За його словами, такі дії з боку депутатів є "маніпуляціями".