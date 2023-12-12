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Стефанчук рассказал, насколько Украина продвинулась к членству в ЕС

12 декабря 2023 19:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Стефанчук рассказал, насколько Украина продвинулась к членству в ЕС
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Иллюстративное фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поделился своей оценкой, насколько Украина продвинулась к членству в Евросоюзе. Он отметил, что наша страна уже впереди многих стран-кандидатов на вступление в блок.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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Как отметил глава парламента, некоторые из страны-членов поддерживают других кандидатов на вступление в Евросоюз, и, несмотря на это, как он добавил, "не стоит обесценивать усилия Украины".

"Некоторые "тянут" за Боснию и Герцоговину, за Балканы, а некоторые поддерживают Молдову. Но давайте не нивелировать тот прогресс, который сделала Украина. Мы не просто лидеры среди 10 кандидатов, сначала идет Украина, а потом долго-долго никого нет", — отметил Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук — последние новости

Напомним, что сегодня Руслан Стефанчук задекларировал личные доходы на сумму 1 313 689 гривен. Также в декларации указано, что жена политика, работая в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко зарабатывает полмиллиона гривен.

Еще раньше глава парламента прокомментировал жалобы депутатов от партии "Европейская Солидарность" о непредоставлении командировочных разрешений после случая с экс-президентом Украины Петром Порошенко. По его словам, такие действия со стороны депутатов являются "манипуляцией".

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