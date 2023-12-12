Кулеба заявив, що Угорщина дала позитивний сигнал для перемовин щодо вступу України в ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Twitter / МЗС України

Україна отримала неофіційний та непублічний позитивний сигнал від Угорщини про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз. Словаччина також підтримала Україну і ухвалила рішення про початок перемовин про членство держави у блоці.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина дала неофіційний сигнал для України, який за його словами свідчить про "вікно можливості". Йдеться про те, що Угорщина підтримала Україну у початку перемовин щодо вступу до ЄС. Він також додав, що сьогодні, 12 грудня, уряд Словаччини виніс рішення про те, що країна виступає за проведення перемовин з Україною про її членство у Європейському союзі.

"Другий момент — сьогоднішня заява зі Словаччини, про те що уряд країни ухвалив рішення підтримати відкриття переговорів про членство з Україною. Чому це важливо — були сумніви в українському суспільстві, експертному середовищі щодо щирості намірів Словаччини", — вказав Кулеба.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловився про підтримку вступу України до ЄС. Водночас країна не планує надавати військову допомогу Україні.

Додамо, Дмитро Кулеба підбив підсумки зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Вона відбулася вперше за час віроломного нападу Росії.