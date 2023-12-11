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Кулеба підбив підсумки зустрічі з Петером Сійярто

11 грудня 2023 19:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Кулеба підбив підсумки зустрічі з Петером Сійярто
Дмитро Кулеба та Петер Сійярто. Ілюстративне фото: МЗС України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підбив підсумки зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Вона відбулася вперше за час віроломного нападу Росії.

Про це голова дипломатичного відомства заявив в Instagram.

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"Ми давно одне одного знаємо, хоча справді з початку повномасштабного вторгнення Росії вперше так сіли та ґрунтовно поговорили. Ми чесно відповідали на запитання один одного. В України та Угорщини є запитання один до одного", — зазначив політик.

Як зазначив Кулеба, головна тема зустрічі була стосовно майбутнього рішення Європейської ради стосовно початку перемовин щодо членства України в Євросоюзі.

"Розумію, що всі чекають відповіді: так чи ні? Дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту Зеленському. Петер буде доповідати своєму Віктору Орбану. Між тим, хочу дати один сигнал. Я чітко сказав: "Петер, у нас спільне майбутнє в Європі. Ми маємо туди якнайшвидше дійти. Разом", — підбив підсумки голова МЗС.

Як зазначається, діалог між Будапештом і Києвом активізувався перед грудневим засіданням Європейської ради, де має бути розглянуте рішення про початок переговорів з Україною щодо її вступу у блок, та схвалення макрофінансової допомоги від країн-учасниць.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на інавгурації чинного президента Аргентини Хав'єра Мілея в Буенос-Айресі. Ще раніше з головою уряду Угорщини провів розмову голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

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