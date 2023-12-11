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Кулеба подвел итоги встречи с Петером Сийярто

11 декабря 2023 19:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кулеба подвел итоги встречи с Петером Сийярто
Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто. Иллюстративное фото: МИД Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Она произошла впервые за время вероломного нападения России.

Об этом глава дипломатического ведомства заявил в Instagram.

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Posted by Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Результаты встречи Кулебы и Сийярто

"Мы давно друг друга знаем, хотя действительно с начала полномасштабного вторжения России впервые так сели и основательно поговорили. Мы честно отвечали на вопросы друг друга. У Украины и Венгрии есть вопросы друг к другу", — отметил политик.

Как отметил Кулеба, главная тема встречи была относительно будущего решения Европейского совета о начале переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

"Понимаю, что все ждут ответа: да или нет? Дайте немного времени. Я сейчас буду докладывать президенту Зеленскому. Петер будет докладывать своему Виктору Орбану. Между тем хочу дать один сигнал. Я четко сказал: "Петер, у нас общее будущее в Европе. Мы должны туда как можно быстрее дойти. Вместе", — подвел итоги глава МИД.

Как отмечается, диалог между Будапештом и Киевом активизировался перед декабрьским заседанием Европейского совета, где должно быть рассмотрено решение о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в блок и одобрении макрофинансовой помощи от стран-участниц.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на инаугурации действующего президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. Еще раньше с главой правительства Венгрии провел разговор глава Офиса президента Андрей Ермак.

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