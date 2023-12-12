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Кулеба заявил, что Венгрия дала положительный сигнал для переговоров о вступлении Украины в ЕС

12 декабря 2023 18:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Кулеба заявил, что Венгрия дала положительный сигнал для переговоров о вступлении Украины в ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Twitter / МИД Украины
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украина получила неофициальный и непубличный положительный сигнал от Венгрии о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Словакия также поддержала Украину и приняла решение о начале переговоров о членстве государства в блоке.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия дала неофициальный сигнал для Украины, который, по его словам, свидетельствует о "окне возможности". Речь идет о том, что Венгрия поддержала Украину в начале переговоров по вступлению в ЕС. Он также добавил, что сегодня, 12 декабря, правительство Словакии вынесло решение о том, что страна выступает за проведение переговоров с Украиной о ее членстве в Европейском союзе.

"Второй момент — сегодняшнее заявление из Словакии, о том, что правительство страны приняло решение поддержать открытие переговоров о членстве с Украиной. Почему это важно — были сомнения в украинском обществе, экспертной среде относительно искренности намерений Словакии", — указал Кулеба.

Напомним, Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар высказался о поддержке вступления Украины в ЕС. В то же время страна не планирует оказывать военную помощь Украине.

Добавим, Дмитрий Кулеба подвел итоги встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Она произошла впервые за время вероломного нападения России.

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