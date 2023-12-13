Це критично важливо — Канада підтримуватиме Україну у вступі до ЄС

Президент України Володимир Зеленський та міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. Фото: ОП

Канада активно буде допомагати нашій державі для майбутнього вступу в Європейський Союз. Також країна буде схиляти міжнародних партнерів до такої ж допомоги.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає телеканал CBC.

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За її словами, рішення РФ почати війну в Україні є "стратегічною помилкою".

"Таким чином Росія ізолювала себе від світу дипломатично, політично, економічно та військово. Нам слід надалі утримувати цю перевагу над агресором", — наголосила Жолі.

Підтримка Канади для України

Вона додала, що Канада підтримуватиме Україну на шляху до вступу в ЄС.

"Ми продовжимо підтримувати Україну, будемо змушувати Адміністрацію Джо Байдена та ЄС продовжувати допомагати їй, а також прийняти Україну до ЄС, оскільки це критично важливо для її майбутнього", — зауважила очільниця канадського МЗС.

Також Жолі підкреслила важливість майбутньої підтримки України всіма країнами-членами НАТО.

Крім того, вона зазначила, що наразі на порядку денному стоїть трансатлантична й європейська безпека.

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради України Руслан Стефанчук поділився своєю оцінкою, наскільки Україна просунулася до членства в Євросоюзі. Він наголосив на тому, що наша країна вже попереду багатьох країн-кандидаток на вступ до блоку.