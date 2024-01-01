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Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади гарантії безпеки — про що домовилися

1 січня 2024 20:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади гарантії безпеки — про що домовилися
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: Telegram Володимира Зеленського
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Першого дня 2024 року Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. У рамках переговорів сторони обговорили гарантії безпеки.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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За словами Зеленського, в рамках розмови він повідомив Джастіну Трюдо про російські атаки на українські міста та села, включаючи постійний ракетний обстріл та використання безпілотників "шахедів".

"Напередодні Нового року та протягом новорічної ночі нашим військово-повітряним силам вдалося знищити понад 80 бойових дронів. На жаль, у Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій та Херсонській областях було зафіксовано попадання, що призвели до руйнування цивільних об'єктів", — каже Зеленський.

Гарант висловив подяку прем'єр-міністру Канади за готовність допомогти у посиленні захисту українського повітряного простору, зокрема, за обіцянку поставити додаткові системи "Насамс" та ракети до них.

Питання гарантій безпеки — про що домовилися сторони

Щобільше, обидві сторони провели обговорення щодо безпеки, і дійшли згоди про те, що представники обох країн активізують двосторонні переговори з метою укладання відповідних домовленостей.

"Ми обговорювали підготовку до четвертої зустрічі радників, які працюють над реалізацією мирної ініціативи. Ця зустріч запланована на середину січня в Давосі. Я вдячний Джастіну Трюдо та Канаді за їхню підтримку наших глобальних зусиль", зазначив Президент України.

Також Зеленський висловив вдячність за обіцянку Канади продовжити підтримку України наступного року як у військовій сфері, так і у фінансовій.

Зеленський
Володимир Зеленський та Джастін Трюдо. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Канада активно допомагатиме Україні для майбутнього вступу до Європейського Союзу. Також країна схилятиме міжнародних партнерів до такої допомоги.

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