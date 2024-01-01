Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский обсудил с премьер-министром Канады гарантии безопасности — о чем договорились arrow

Зеленский обсудил с премьер-министром Канады гарантии безопасности — о чем договорились

1 января 2024 20:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский обсудил с премьер-министром Канады гарантии безопасности — о чем договорились
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: Telegram Владимира Зеленского
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В первый день 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В рамках переговоров стороны обсудили гарантии безопасности.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский обсудил с Трюдо атаки на Украину

По словам Зеленского, в рамках разговора он сообщил Джастину Трюдо о российских атаках на украинские города и села, включая постоянный ракетный обстрел и использование беспилотников "шахедов". 

"В преддверии Нового года и в течение новогодней ночи нашим военно-воздушным силам удалось уничтожить более 80 боевых дронов. К сожалению, в Сумской, Одесской, Львовской, Полтавской, Киевской, Донецкой и Херсонской областях были зафиксированы попадания, приведшие к разрушению гражданских объектов", — говорит Зеленский.

Гарант выразил благодарность премьер-министру Канады за готовность помочь в усилении защиты украинского воздушного пространства, в том числе за обещание поставить дополнительные системы "Насамс" и ракеты к ним.

Вопрос гарантий безопасности — о чем договорились стороны

Более того, обе стороны провели обсуждение по теме обеспечения безопасности, и пришли к согласию о том, что представители обеих стран активизируют двусторонние переговоры с целью заключения соответствующих договоренностей.

"Мы обсуждали подготовку к четвертой встрече советников, которые работают над реализацией мирной инициативы. Эта встреча запланирована на середину января в Давосе. Я благодарен Джастину Трюдо и Канаде за их поддержку наших глобальных усилий", — указал Президент Украины.

Также Зеленский выразил признательность за обещание Канады продолжить поддержку Украины в следующем году, как в военной сфере, так и в финансовой.

Зеленский
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Фото: скриншот

Напомним, что Канада активно будет помогать Украине для будущего вступления в Европейский Союз. Также страна будет склонять международных партнеров к такой помощи.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме