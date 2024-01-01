Зеленский обсудил с премьер-министром Канады гарантии безопасности — о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В первый день 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В рамках переговоров стороны обсудили гарантии безопасности.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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По словам Зеленского, в рамках разговора он сообщил Джастину Трюдо о российских атаках на украинские города и села, включая постоянный ракетный обстрел и использование беспилотников "шахедов".

"В преддверии Нового года и в течение новогодней ночи нашим военно-воздушным силам удалось уничтожить более 80 боевых дронов. К сожалению, в Сумской, Одесской, Львовской, Полтавской, Киевской, Донецкой и Херсонской областях были зафиксированы попадания, приведшие к разрушению гражданских объектов", — говорит Зеленский.

Гарант выразил благодарность премьер-министру Канады за готовность помочь в усилении защиты украинского воздушного пространства, в том числе за обещание поставить дополнительные системы "Насамс" и ракеты к ним.

Вопрос гарантий безопасности — о чем договорились стороны

Более того, обе стороны провели обсуждение по теме обеспечения безопасности, и пришли к согласию о том, что представители обеих стран активизируют двусторонние переговоры с целью заключения соответствующих договоренностей.

"Мы обсуждали подготовку к четвертой встрече советников, которые работают над реализацией мирной инициативы. Эта встреча запланирована на середину января в Давосе. Я благодарен Джастину Трюдо и Канаде за их поддержку наших глобальных усилий", — указал Президент Украины.

Также Зеленский выразил признательность за обещание Канады продолжить поддержку Украины в следующем году, как в военной сфере, так и в финансовой.

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Фото: скриншот

Напомним, что Канада активно будет помогать Украине для будущего вступления в Европейский Союз. Также страна будет склонять международных партнеров к такой помощи.