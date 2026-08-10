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Головна Новини дня Зрив наступу росіян на Запоріжжя: командир РДК назвав причину

Зрив наступу росіян на Запоріжжя: командир РДК назвав причину

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 06:13
Командир РДК назвав причину невдалого наступу росіян на Запоріжжя
Командир РДК Денис Капустін. Фото: УНІАН

Відключення Starlink завадило росіянами просунутися в напрямку Запоріжжя. Окупанти намагалися використати нестандартну техніку зв'язку: хотіли уникнути радіоперехоплень. Попри таку обережність, ворогу не вдалося здійснити наступ. 

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив командир РДК (Російського добровольчого корпусу, — Ред.) Денис Капустін.

Невдалий наступ на Запоріжжя 

За словами військового, штурмові групи росіян просувалися вперед без рацій. Свої дії вони координували за допомогою месенджерів і модифікованих терміналів Starlink. Завдяки такій схемі, окупанти навіть отримували провізію дронами. Блокування терміналів призвело до миттєвого зупинення наступу.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка повідомляв про загрозу для Чернігівщини. РФ може використати ділянку кордону з цією області для потенційного вторгення. Прикордонники стежать за ситуацією.

Також Новини.LIVE з посиланням на ДПСУ писав про підготовку до наступу з боку Білорусі. На українсько-білоруському кордоні облаштовують спеціальну "кілзону". Позиції посилюють одразу кількома типами інженерних споруд.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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