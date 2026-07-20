Як Україна укріплює північний кордон через загрозу з боку Білорусі

Білоруський прикордонник біля паркану з колючим дротом на кордоні з Україною. Фото ілюстративне: Reuters

Українські прикордонники активно готуються до можливого наступу ворога з території Білорусі та зводять потужну лінію оборони. На північних рубежах військові облаштовують спеціальну "кілзону", щоб ефективно нищити противника у разі спроби прориву. Сил оборони повністю контролюють ситуацію та стежать за всіма діями з боку суміжної держави.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає Новини.LIVE.

Фортифікації на суходолі та оборона на Дніпрі

Наразі прикордонники посилюють позиції одразу кількома типами інженерних споруд. Зокрема, вони викопують протитанкові рови, натягують загородження з колючого дроту та виставляють ряди бетонних "зубів дракона". Ці масштабні укріплення мають зупинити ворожу техніку та піхоту ще на підступах.

Окрему увагу захисники України приділяють водним рубежам: проводять оборонні заходи на дніпровських островах, постійно спостерігають за протилежним берегом та фіксують будь-яку активність.

Україна суттєво зміцнює північний кордон через ризик того, що Білорусь може відкрито вступити у війну на боці Росії. Військові аналітики та міжнародні оглядачі стежать за переміщенням білоруської техніки та безпілотників. Наразі ознак того, що білоруси збирають сили для негайного наступу чи штурму, немає.

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Попри це, Сили оборони прораховують усі загрози для Києва та західних областей і тримають повну бойову готовність.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську повідомляв, що Білорусь продовжує розбудовувати військову інфраструктуру поблизу кордону з Україною. Є ризики нової ескалації. Режим Лукашенка насамперед орієнтується на інтереси Кремля.

Також Новини.LIVE з посиланням на військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова писав, що загроза нового наступу з території Білорусі теоретично зберігається. Щоправда, український кордон на півночі надійно укріплений. Будь-яке переміщення російських військ помітять ще на етапі підготовки до наступу.